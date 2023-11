Video/ Trento Ankara (101-96) sintesi e highlights: l’Aquila ai supplementari (Eurocup, 31 ottobre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TRENTO ANKARA: LA SINTESI

Video Trento Ankara valevole per il quinto turno del girone B dell’Eurocup. L’Aquila si impone dopo una gara tiratissima, decisa solo dopo un tempo supplementare. Il primo quarto della sfida tra Aquila Trento e Turk Telekom Ankara è stato quello più a basso punteggio dei quattro giocati: per i padroni un’ottima partenza per il rientrante Kamar Baldwin che realizza 7 punti sui 16 totali. Per gli ospiti invece nei primi due quarti ci sono le ottime percentuali di Jalen Adams che segna le prime tre triple tentate. Il secondo periodo vede la squadra di Paolo Galbiati chiudere avanti di due punti sul 40 a 38. Il secondo tempo di partita vede le due squadre mantenersi sempre a contatto l’una con l’altra fino all’86 pari che vale l’overtime. Nel tempo supplementare con Quinn Ellis, autore di una partita perfetta al tiro (6 su 6 dal campo e 5 su 5 ai liberi) che sale in cattedra realizzando 7 punti sui 15 totali dell’Aquila Trento contro i 10 realizzati dagli uomini di Selcuk Ernak.

Trento per la prima volta in stagione sfonda il tetto dei 100 punti anche se raggiunti dopo un overtime con il trio Baldwin–Grazulis–Ellis che ne realizza 71 sui 101 totali. Per gli ospiti invece ce ne sono 25 di Jalen Adams e la doppia doppia di Stevene Enoch da 18 punti e 12 rimbalzi. I padroni di casa hanno avuto più precisione nel tiro da due punti con il 57.5% (23/40) rispetto agli ospiti che hanno ottenuto 48% (24/50) nonostante abbiano segnato un tiro in più. Dato che si inverte se si guardano le statistiche dal tiro da tre punti: 45.5% (10/22) per Adams e compagni contro il 34.3% (12/35) di Ellis e compagni.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TRENTO ANKARA: IL TABELLINO

Parziali: 16-19, 40-38, 64-64, 86-86, 101-96

AQUILA TRENTO – Ellis 21, Hubb 5, Stephens 9, Baldwin 28, Forray, Alviti, Biligha 9, Cooke Jr 5, Conti, Udom 2, Grazulis 22, Ladurner. Coach: Paolo Galbiati

ANKARA TURK TELEKOM – Mc Duffie 11, Guler, Saybir 4, Yagmur, Palmer Jr 13, Adams 25, Wallace 19, Akyel, Ulubay 6, Sav, Enoch 18. Coach: Selcuk Ernak

