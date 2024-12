DIRETTA SCAFATI TRENTO: L’AQUILA NON VUOLE FERMARSI!

Eccoci alla diretta Scafati Trento, partita che si gioca alle ore 17:30 di domenica 8 dicembre ed è valida per la decima giornata di basket Serie A1 2024-2025. Prosegue la grande corsa dell’Aquila, che ha battuto anche Napoli pur soffrendo: inevitabilmente arriverà un momento in cui la Dolomiti Energia si dovrà fermare ma per il momento si gode il momento, Trento ha vinto nove partite su nove e ha già preso distanza in classifica rispetto alla concorrenza, le vere somme si tracceranno in primavera ma è chiaro che il volo della squadra di Paolo Galbiati debba essere considerato come un impatto devastante con questo campionato.

Tutti devono fare i conti con Trento, e ora a provare a batterla sarà Scafati: a dire il vero la Givova non arriva a questa partita nel migliore dei modi perché nell’ultimo turno ha perso malissimo a Reggio Emilia, una sconfitta con 33 punti di margine che ha esposto tutti i problemi di una squadra che in questo momento deve solo pensare a salvarsi. Tra poco comunque sapremo quello che succederà nella diretta Scafati Trento, mentre aspettiamo la palla a due alla Beta Ricambi Arena valutiamo altri aspetti di un pomeriggio che potrebbe essere molto intrigante, e magari anche sorprendente.

SCAFATI TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Scafati Trento sarà disponibile soltanto ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN: non c’è altra modalità per seguire la partita di Serie A1 che infatti non verrà fornita sui canali tradizionali della nostra televisione, di conseguenza gli abbonati a DAZN potranno visionare le immagini del match della decima giornata in diretta streaming video, dunque tramite dispositivi come PC, tablet e smartphone, oppure utilizzando un apparecchio che sia compatibile, per esempio una smart tv che si possa collegare a internet.

DIRETTA SCAFATI TRENTO: LA GIVOVA PER IL COLPO

Saranno allora i campani a fare il colpo? La diretta Scafati Trento si gioca tra poco, e inevitabilmente per come è iniziata la stagione ogni avversaria della Dolomiti Energia spera di essere quella che finalmente spezzerà la granitica e del tutto impronosticabile serie della capolista, che in Eurocup sta avendo un rendimento totalmente diverso e in settimana ha perso in casa contro Gran Canaria, allontanandosi ancor più dai playoff. Senza volerne fare un discorso di paragoni, in Serie A1 a Trento basta e avanza questo roster per fare corsa di testa: come detto, da vedere cosa succederà quando arriverà la prima sconfitta.

Che naturalmente potrebbe anche arrivare questa sera: vero che Scafati non sta entusiasmando e anzi si trova pienamente coinvolta nella corsa per non retrocedere, ma la Givova che si presenta questo pomeriggio davanti al suo pubblico è una squadra ferita e che sa di avere poco da perdere, non sono in troppi ad aspettarsi la vittoria contro la prima in classifica e, lavorando sotto traccia, i campani potrebbero anche andare a prendersi un successo che, chissà, eventualmente potrebbe anche dare una svolta alla stagione. Domande e temi di interesse che avranno una risposta tra poche ore, manca sempre meno alla diretta Scafati Trento.