DIRETTA TRENTO ANKARA/ Video streaming tv: 4-0 turco nei precedenti (Eurocup, 31 ottobre 2023)

DIRETTA TRENTO ANKARA: I TESTA A TESTA

Il quadro dei precedenti che ci introduce alla diretta di Trento Ankara è netto e a senso unico, e purtroppo non a favore della Dolomiti Energia: in sei incroci di Eurocup contro il Turk Telekom Trento ha sempre perso, e dunque oggi proverà anche a girare questo scenario. Le sfide fanno riferimento alla regular season: nelle ultime due stagioni già con la formula del doppio girone, poi abbiamo altre due partite andate in scena nel 2018-2019. Le cose però non sono mai cambiate: ha vinto sempre e solo Ankara, che in casa dell’Aquila in maniera curiosa ha pian piano aumentato il margine finale.

Vittoria di 4 punti cinque anni fa, poi un successo di 6 lunghezze e infine il +8 dello scorso febbraio; di questa partita possiamo ricordare la prova di Jerian Grant che aveva chiuso con 26 punti, 7/14 dal campo, 5 assist e 9 falli subiti per 30 di valutazione, mentre per quanto riguarda Trento Diego Flaccadori e Toto Forray avevano curiosamente chiuso con 18 punti e 7 assist a testa, ma l’italo-argentino aveva tirato malissimo dall’arco (2/12) mentre il numero 12 della Dolomiti Energia aveva chiuso con il 50% dal campo, 4/8. Vedremo allora cosa ci dirà questa sera la diretta di Trento Ankara per il gruppo B di Eurocup… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Ankara verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che ancora una volta fornisce le partite di Eurocup che riguardano le squadre italiane. In assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale del torneo, che trovate su www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRENTO ANKARA: AQUILA PER CONFERMARSI!

Trento Ankara è in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 20:00 di martedì 31 ottobre: si gioca per la quinta giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024, ed è uno snodo assolutamente importante per una Dolomiti Energia che arriva dalla fondamentale vittoria di Brescia in campionato, un colpo non indifferente perché arrivato sul parquet di una squadra che non aveva ancora perso in stagione, e che dunque sta confermando come questa Trento possa ancora crescere di colpi e rappresentare una mina vagante non indifferente.

Soprattutto, l’Aquila ha finalmente vinto anche in Eurocup: la tripla di Quinn Ellis ha permesso a Trento di espugnare il parquet del Lietkabelis, siamo solo all’inizio e la strada verso il prossimo turno resta in salita ma intanto i ragazzi di Paolo Galbiati hanno fatto vedere di volersela giocare con orgoglio, cancellando le ultime due stagioni europee. Mentre aspettiamo che la diretta di Trento Ankara prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che questa sera potrebbero emergere dalla partita della Il T Quotidiano Arena per la gara di Eurocup.

DIRETTA TRENTO ANKARA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Ankara rappresenta una partita non indifferente per l’Aquila: stiamo infatti parlando di una squadra che l’anno scorso era arrivata seconda nel suo girone di Eurocup, e poi addirittura aveva conquistato la finale dando filo da torcere a Gran Canaria. Una squadra, il Turk Telekom, che però in questa stagione ha approcciato davvero male la competizione: come Trento ha vinto una sola partita, dunque almeno per il momento questa è una sfida per rimanere vivi nel gruppo B ed evitare che la quota qualificazione si allontani troppo.

Come detto il colpo che Trento ha piazzato in Lituania è stato prezioso soprattutto per il morale: parliamo di una squadra che dal 2021 a oggi ha ottenuto la miseria di sei vittorie in Eurocup, dunque essere riusciti a ribaltare e battere il Lietkabelis ha contato molto soprattutto sull’umore del gruppo, che ora forse ha capito di poter alzare ulteriormente l’asticella. Tra poco scopriremo comunque tutto, con la speranza che la Dolomiti Energia possa realmente fare il suo e andare a prendersi una vittoria che sarebbe davvero molto preziosa per la prosecuzione del cammino in Eurocup.











