Video/ Trento Renate (0-2) gol e highlights: vittoria meritata per i nerazzurri

VIDEO TRENTO RENATE (0-2): LA PARTITA

Il Renate espugna lo stadio Briamasco e supera agevolmente il Trento con un convincente 2-0, in questa gara valida per la settima giornata di Serie C, Girone A. Prova superlativa della squadra ospite, che domina dall’inizio alla fine, e merita ampiamente i 3 punti conquistati. Al settimo minuto Baldassin potrebbe già sbloccare il risultato, ma la sua rete viene annullata per presunta posizione di fuorigioco. Il primo tempo termina, però, senza reti, nonostante mezz’ora giocata su ritmi altissimi e con i locali che avevano accennato una reazione.

DIRETTA/ Gubbio Rimini (risultato finale 1-2) video streaming tv: autogol Pietrangeli

Nel secondo tempo, al 55esimo, arriva l’episodio che indirizza ancor di più il match: Osuji rivolge qualche parola di troppo all’arbitro e viene espulso per somma di ammonizione, lasciando in 10 i suoi. Al 75esimo gli ospiti finalmente la sbloccano: Morachioli si mette in proprio, elude l’intervento di Galazzini, lavora molto bene il pallone e fa partire un preciso cross per la testa di Maistrello. Il numero 8 del Renate salta più in alto di Tena e Trainotti e gonfia la rete non lasciando scampo all’estremo difensore avversario. All’86esimo ci pensa Ghezzi su tap-in a chiudere i giochi, realizzando il 2-0 finale.

DIRETTA/ Imolese Recanatese (risultato 2-1): super gol di De Feo per il +3

VIDEO TRENTO RENATE (0-2): IL TABELLINO

TRENTO: Marchegiani G., Belcastro L. (dal 24′ st Ruffo Luci D.), Brighenti A. (dal 24′ st Bocalon R.), Damian F. (dal 37′ st Ballarini M.), Ferri L., Garcia Tena P., Ianesi S., Mihai L., Osuji W., Semprini A. (dal 14′ st Galazzini D.), Trainotti A.. A disposizione: Tommasi M., Ballarini M., Bocalon R., Cittadino A., Galazzini D., Matteucci D., Ruffo Luci D.

RENATE: Drago G., Angeli M., Anghileri M. (dal 1′ st Menna D.), Baldassin L. (dal 34′ st Marano F.), Esposito G., Gavazzi D. (dal 17′ st Sorrentino D.), Maistrello T., Malotti M. (dal 34′ st Ghezzi A.), Morachioli G., Possenti M., Silva J.. A disposizione: Furlanetto A., Ermacora F., Ghezzi A., La Rotonda D., Marano F., Menna D., Rossetti S., Sgarbi L., Simonetti L., Sorrentino D., Squizzato N.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Gubbio cade in casa, la Reggiana batte l'Ancona!

Reti: al 30′ st Maistrello T. (Renate) , al 41′ st Ghezzi A. (Renate) .

Ammonizioni: al 10′ pt Ferri L. (Trento), al 31′ pt Osuji W. (Trento), al 36′ st Damian F. (Trento) al 2′ st Baldassin L. (Renate).

Espulsioni: al 10′ st Osuji W. (Trento).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRENTO RENATE











© RIPRODUZIONE RISERVATA