Video/ Trento Trieste (80-53): highlights. Le Aquile non sbagliano in casa (basket)

Match a senso unico tra la Dolomiti Energia Trento e l’Allianz Pallacanestro Trieste, che chiude sotto di 27 punti una sfida dominata dai padroni di casa. Trento aggancia Reggio Emilia e Treviso in classifica e torna alla vittoria dopo 3 ko di fila, per Trieste è invece la quarta sconfitta consecutiva, con 6 punti solo Pesaro ancora al palo ha fatto peggio dell’Allianz in campionato. Come si vede nel video di Trento Trieste, solo 3 punti per la formazione ospite nel primo parziale, Trieste non è riuscita a combinare praticamente nulla sotto canestro, mentre Trento è riuscita ad alzare i ritmi quando ha voluto. La Dolomiti Energia non ha sbagliato praticamente nulla, chiudendo il primo quarto con un eloquente 19-3 in proprio favore e poi ha mantenuto le distanze all’intervallo. 40-25 il risultato alla fine del secondo quarto, con 8 punti personali per Craft tra le fila dei padroni di casa e 7 punti per Jones tra le fila degli ospiti.

INTERVALLO

La Dolomiti dilaga nella ripresa, arrivando a +22 alla fine del terzo quarto continuando a mettere in luce un gioco di squadra straordinario, che brilla ancor più chiaramente a fine partita con 5 giocatori in doppia cifra, 11 punti per Forray e Gentile, 10 punti a testa per Knox, Craft e Kelly. Gli 11 punti di Jones non sono invece bastati a Trieste, che ha chiuso sconfitta 80-53, 27 punti di distacco e solo un quarto, il secondo, giocato all’altezza degli avversari. Trento riesce a dare un calcio alla sua crisi, per Trieste la salvezza sembra tutta da conquistare, pur considerando i demeriti di Pesaro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRENTO TRIESTE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA