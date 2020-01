Video/ Treviso Cremona (84-94): highlights. De’ Longhi KO in casa (Basket)

Nella 19^ giornata di Serie A1, alla Vanoli Cremona bastano un primo e un ultimo quarto ad altissimi livelli per fare bottino pieno in casa della De’ Longhi Treviso, che era arrivata vicinissima al riaprire la partita. Come si vede nel video di Treviso Cremona, è 19-29 il risultato in favore degli ospiti alla fine del primo quarto, con Happ già arrivato da solo a quota 15 punti, segno di uno strapotere sotto canestro che i veneti non sono riusciti ad arginare, nonostante un Fotu che ha provato a mantenere ad alti livelli la produzione offensiva dei padroni di casa. Nel secondo quarto arriva la reazione veneta con la De’ Longhi Treviso che prevale nel secondo quarto con il punteggio di 27-18, portandosi così a un solo punto di distanza dalla Vanoli Cremona. La formazione lombarda può sempre contare su un Happ trascinante, autore da solo di 22 punti, ma è in difesa che i meccanismi della Vanoli non hanno più ripreso la giusta misura, con Treviso che ha portato Fotu a quota 15 punti personali e Logan a 13, riuscendo così a bilanciare meglio attacco e difesa.

L’equilibrio resiste nel terzo quarto con un 64-66 che porta la formazione di casa a credere ancora nel ribaltone, in un match giocato comunque tutto di rincorsa. 20 punti per Happ e 15 per Saunders tra le fila di Cremona, arriva però a quota 20 punti anche Fotu per i padroni di casa veneti con 18 punti per Logan. L’ultimo parziale segna però la fuga decisiva da parte della Vanoli, vincendo 20-28 l’ultimo quarto e guadagnandosi così il successo un punteggio di 84-94. 22 punti per Happ e 18 per Saunders tra le fila degli ospiti con un ultimo cambio di marcia al quale i veneti non hanno saputo rispondere, il miglior marcatore della partita è stato comunque Fotu per Treviso con 27 punti, seguito dai 22 punti messi a segno da Logan. Cremona sale al quinto posto dopo questo successo, Treviso resta al quartultimo posto.

