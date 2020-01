Diretta Treviso Cremona/ Streaming video tv: obiettivi ben diversi (basket)

Treviso Cremona, in diretta dal Palaverde della città veneta, è una delle ben quattro partite che ci terranno compagnia già al sabato in questa anomala diciannovesima giornata della Serie A di basket. L’appuntamento con Treviso Cremona è dunque fissato alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 gennaio 2020. Nella scorsa giornata la De’ Longhi Treviso ha rimediato una pesante sconfitta sul campo dell’Olimpia Milano, invece la Vanoli Cremona ha riposato e di conseguenza per la formazione lombarda l’ultimo risultato acquisito è la bella vittoria contro Brindisi nell’ultimo turno del girone d’andata. D’altronde le posizioni in classifica delle due formazioni sono ben diverse, perché Treviso ha appena 12 punti e deve dunque pensare soprattutto a salvarsi, mentre Cremona (nonostante abbia giocato una partita in meno) si trova a quota 18 e naturalmente punta ad essere protagonista anche nei playoff, grande traguardo della stagione della Vanoli.

La diretta tv di Treviso Cremona sarà trasmessa da Eurosport 2, il canale tematico che trovate al numero 211 del decoder Sky e anche su DAZN; in alternativa la partita di Serie A è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti la possibilità di seguire tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video e dunque tramite l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del Palaverde.

DIRETTA TREVISO CREMONA: IL CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Treviso Cremona tenendo presente il fatto che le due società hanno ambizioni differenti. Treviso è una neopromossa e di conseguenza per i veneti l’obiettivo è consolidarsi in Serie A senza pensare troppo ai fasti dell’epoca Benetton. A Milano il rendimento è stato eccellente per oltre metà partita, ma poi la differenza di valori è emersa nettamente, indicando che Treviso non è ancora in grado di lottare con le big. Nella scorsa stagione invece lo status di Cremona è senza dubbio cambiato e adesso la Vanoli cerca di consolidarsi nell’élite del basket europeo. Il mese prossimo Cremona difenderà il titolo in Coppa Italia, poi l’obiettivo sarà quello di essere protagonista anche ai playoff. Il Palaverde è comunque campo ostico per tutti, l’esito finale di questa partita dunque si annuncia tutt’altro che scontato…



