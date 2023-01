Video/ Triestina Arzignano (0-1) gol ed highlights: crisi alabardata, +3 ospiti!

Video Triestina Arzignano che non regala troppe emozioni fino al gol di Luca Piana, difensore ex Potenza e Pontedera, arrivato nel corso della campagna estiva stagionale. Ritmi leggermente più alti nei primi minuti con gli alabardati alla ricerca del gol del vantaggio. Ci vanno vicini con il tiro di Adorante che si spegne sul palo. Sfortuna per l’ex Messina ed Inter, che vede il suo tiro fermarsi sul palo. Al minuto 41’ è l’Arzignano a trovare la rete del vantaggio con il gol di Luca Piana. Primi 45 minuti che vedono gli ospiti sopra in terra giuliana.

Secondo tempo del video tra Triestina e Arzignano che non regala ulteriori emozioni in campo. Il risultato rimane sempre sullo 0-1 con il vantaggio, mantenuto, con il gol di Luca Piana abile a trovare la rete di testa. Continua la crisi nera della squadra giuliana che dopo l’ottima stagione dello scorso anno, terminata ai playoff con l’uscita contro il vittorioso Palermo con prove molto positive con Bucchi in panchina. Sempre più ultima la formazione di casa che non sorride e che deve pensare alla prossima importante sfida contro il Novara, sempre tra le mura del Nereo Rocco.

VIDEO TRIESTINA ARZIGNANO: IL TABELLINO

Triestina (4-3-1-2): Pisseri; Ghislandi, Malomo, Sabbione, Rocchetti; Germano, Gori, Paganini; Minesso; Ganz, Adorante.

A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Furlan, Lovisa, Iacovoni, Pellacani, Crimi, Sarzi Puttini, Felici. All. Pavanel.

Arzignano (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Molnar, Piana, Gemignani; Nchama, Casini, Antoniazzi; Barba; Tremolada, Grandolfo.

A disposizione: Volpe, Pigozzo, Grosso, Davi, Nannini, Bordo, Cester, Bontempi, Lunghi, Belcastro, Tardivo, Fyda. All. Bianchini.

Arbitro: Luongo di Napoli (Assistenti: Colaianni di Bari e Fracchiolla di Bari. Quarto uomo: Santinelli di Bergamo)

Marcatori: 41′ Piana

