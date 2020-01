Video/ Triestina Cesena (4-1): highlights e gol. Che poker per gli alabardati!

La Triestina cala un poker contro il Cesena in un match senza storia. Come si vede nel video di Triestina Cesena, per i padroni di casa hanno siglato Gomez, doppietta, Granoche e Paulinho. Di Caturano la rete della bandiera dei romagnoli. Il Cesena sbaglia in fase di impostazione, recupera la sfera Steffè e pesca Gomez che non sbaglia. Zampano pesca Russini, colpo di testa a botta sicura e grande parata di Offredi. Raddoppia Scrugli la mette in mezzo e il centravanti argentino trova il raddoppio. Ancora una ghiotta occasione per Gomez. Marson risponde presente sul colpo di testa a botta sicura dell’argentino. La prima frazione termina con i padroni di casa in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA CESENA

VIDEO TRIESTINA CESENA: IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa fallo di Scrugli su Valeri, rigore per il Cesena. Caturano va dal dischetto e non sbaglia. La riaprono i romagnoli. La chiude la Triestina con Granoche. L’attaccante, entrato da appena tre minuti di gioco, chiude molto la contesa. I padroni di casa calano il poker un minuto dopo con Paulinho Grande botta da fuori area che non lascia scampo al portiere avversario. Per i padroni di casa arriva quindi la decima vittoria in campionato. Il Cesena subisce una dura sconfitta in un match dove la difesa ha davvero sbagliato tanto. Gli alabardati hanno ampiamente meritato i tre punti.

