Video/ Triestina Lumezzane (2-1) gol e highlights: rimonta con Fofana nel recupero (Serie C, 14 ottobre 2023)

Allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda la Triestina supera in rimonta il Lumezzane per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati da mister Franzini ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ senza però approfittare dell’uscita a vuoto del portiere Matosevic anche a causa del salvataggio praticamente sulla linea di Fofana con un colpo di testa. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati dal tecnico Tesser suonano la carica cogliendo un palo al 18′ con il colpo di testa di Vallocchia.

Al 30′ i rossoblu si vedono invece annullare un gol a Capelli per un presunto contatto irregolare tra Gerbi e Malomo. Nel secondo tempo il trend della partita non sembra cambiare e gli alabardati colgono un altro legno sulla conclusione di D’Urso deviata sulla traversa e quindi in corner al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i friulani pareggiano al 90’+1′ per merito del gol trovato da Adorante e completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato poi da Fofana al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Gauzolino, proveniente dalla sezione di Torino, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Malomo da un lato, Ilari, Galeotti e Basso Ricci dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ottavo turno di campionato permettono alla Triestina di salire a quota 16 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lumezzane non si muove, restando fermo a 10 punti.

Triestina-Lumezzane 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Regazzetti(L); 90’+1′ Adorante(T); 90’+3′ Fofana(T).

Assist: 62′ Capelli(L).

TRIESTINA (4-3-1-2) – Matosevic; Anzolin, Malomo, Struna, Germano; Fofana, Celeghin, Vallocchia; D’Urso; Redan, Lescano. A disp.: Agostino, Diakite, El Azrak, Adorante, Ciofani, Kacinari, Kozlowski, Finotto, Moretti, Pierobon. All.: Tesser.

LUMEZZANE (3-4-3) – Galeotti; Pisano, Dalmazzi, Pogliano; Regazzetti, Moscati, Pesce, Righetti; Malotti, Gerbi, Capelli. A disp.: Filigheddu, Greco, Deratti, Taugourdeau, Troiani, Basso Ricci, Ilari, Parodi, Spini, Poledri, Cannavò, Scremin, Kolaj. All.: Franzini.

Arbitro: Simone Gauzolino (sezione di Torino).

Ammoniti: 29′ Malomo(T); 79′ Ilari(L); 84′ Galeotti(L); 89′ Basso Ricci(L).

