Diretta/ Triestina Lumezzane streaming video tv: Alabardati in crescia (Serie C, 14 ottobre 2023)

Triestina Lumezzane, in diretta sabato 14 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Triestina e Lumezzane si affrontano divise da soli 3 punti di differenza tra loro. La Triestina era considerata una delle principali candidate per la promozione in Serie B. Grazie al cambio di proprietà con l’arrivo del fondo statunitense LBK Capital, è riuscita a costruire una rosa di altissimo livello, affidandola a uno degli allenatori più esperti e vincenti nella categoria.

Tuttavia, alcuni passi falsi, in particolare la sconfitta in casa contro il Trento nella loro unica partita giocata nello stadio cittadino, li hanno già allontanati dalla vetta della classifica, riavvicinata dopo gli ultimi risultati, compreso il pari in casa del Renate. Nonostante questo, le potenzialità della squadra sono evidenti, con la Triestina che attualmente vanta il miglior attacco del girone, avendo segnato 13 reti. Nel frattempo, il Lumezzane sta cercando di raggiungere gli obiettivi stagionali che prevedono una tranquilla salvezza. Ottima partenza dei bresciani, reduci da un pari in casa del Trento.

TRIESTINA LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Lumezzane sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Lumezzane in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA LUMEZZANE

Le probabili formazioni della diretta Triestina Lumezzane, match che andrà in scena allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Per la Triestina, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Ciofani, Malomo, Struna, Anzolin; Celeghin, Correia, Vallocchia; D’Urso; Lescano, Finotto. Risponderà il Lumezzane allenato da Arnaldo Franzini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Regazzetti; Pisano, Dalmazzi, Righetti; Ilari, Pesce, Moscati; Malotti, Gerbi, Cannavò.

TRIESTINA LUMEZZANE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Lumezzane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Lumezzane, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











