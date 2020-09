Video/ Triestina Matelica (0-1) highlights e gol: De Santis per una rete storica

Il Matelica bagna l’esordio tra i professionisti con una vittoria a sorpresa sul campo della Triestina firmata dal capitano De Santis. La società, fondata nel 1921, è il maggior club del territorio marchigiano della Vallesina. Il Matelica parte con il piede giusto, i padroni di casa costretti a contenere in questi primi minuti. A sorpresa la sblocca il Matelica dopo dodici minuti di gara. Volpicelli la mette in mezzo da calcio d’angolo, De Santis si fionda sulla sfera in spaccata e trafigge Offredi. La compagine ospite ad un passo dal raddoppio. Moretti serve Leonetti con Offredi costretto ad un intervento non facile. Rigore per il Matelica alla mezzora. Leonetti si presenta dal dischetto, ghiotta occasione per la compagine ospite. Leonetti parte e trova la traversa. Offredi tira un sospiro di sollievo, colossale occasione sprecata. Ultima porzione di prima frazione, vantaggio meritato del Matelica. Ci prova Lodi ma Cardinali para facile, gli alabardati non riescono a riprendere il match. Il primo tempo termina con il Matelica avanti per una rete a zero. CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA MATELICA 0-1

VIDEO TRIESTINA MATELICA: SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Di Massimo lascia il posto a Petrella. Bordo calcia forte ma non trova la porta, ospiti subito propositivi. Azione persoanle di Sarno che viene chiuso in corner. Petrella ha sul piede la sfera del pari ma non trova la porta. Rizzo prova l’azione personale, la sua conclusione non trova sbocco positivo. Il Matelica è ad un quarto d’ora dalla prima storica vittoria in un campionato professionistico. Barbarossa prende il posto di Calcagni. Pochi minuti alla fine della gara, la Triestina non riesce a riprenderla. Sono quattro i minuti di recupero concessi dal direttore di gara dove non accade nulla. Delusione Triestina e festa Matelica.

IL TABELLINO

TRIESTINA (4-3-3): 1 Offredi; 14 Rapisarda (31’ st 2 Natalucci), 16 Tartaglia, 5 Lambrughi, 23 Struna (8’ st 15 Ligi); 18 Rizzo ( 31’ st 8 Maracchi ); 10 Lodi, 24 Giorico ( 8’st 9 Granoche); 20 Sarno, 25 Gomez, 11 Di Massimo (1’ st 21 Petrella). A disposizione: 12 Valentini, 33 Rossi, 7 Mensah. Allenatore Carmine Gautieri.

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Fracassini, 14 Cason, 4 De Santis, 3 Di Renzo; 19 Calcagni (31’ st 6 Barbarossa), 5 Bordo, 11 Balestrero; 7 Volpicelli (20’ st 23 Franchi), 17 Moretti, 10 Leonetti (43’ st 18 Magri). A disposizione: 22 Martorel, 25 Monti, 16 Baraboglia, 8 Pizzutelli, 13 Santamarianova, 21 Peroni, 26 Ruani. Allenatore Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

ASSISTENTI: Sig. ri Egidio Marchetti della sezione di Trento e Maicol Ferrari della sezione di Rovereto.

QUARTO UOMO: Sig. Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pordenone.

RETE: 12’ pt De Santis.



