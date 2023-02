Video/ Triestina Pro Sesto (0-2) gol e highlights: ecco la nuova capolista (Serie C)

VIDEO TRIESTINA PRO SESTO (0-2): LA PARTITA

Triestina Pro Sesto segna uno spartiacque importante della stagione. Da una parte i biancorossi sempre più in fondo alla classifica e con lo spettro della Serie D sulle spalle, dall’altra la nuova capolista del girone B di Serie C. Ma, a dispetto delle differenze di classifica, al “Rocco” è stata partita equilibrata e in discussione fino alla fine. Il primo tempo è terminato a reti inviolate, con poche occasioni da rete. Prima Tavernelli, servito da Mbakogu, il cui destro è stato bloccato da Del Frate. Al 40′ un colpo di testa di Mbakogu è stato respinto dall’estremo difensore ospite prima dell’episodio decisivo. A pochi istanti dall’intervallo, infatti, l’espulsione di Masi che ha cambiato la trama della partita.

Video/ Padova Pergolettese (0-3) gol e highlights: clamoroso all'Euganeo (Serie C)

Nella ripresa è venuta fuori la Pro Sesto, protagonista a sorpresa di un campionato pazzesco. Ad agosto pareva dovesse lottare con le unghie per non retrocedere come lo scorso anno, ora le ambizioni sono del tutto mutate con i ragazzi di Andreoletti in vetta alla graduatoria. Nel finale i due gol partita: prima Capogna al 77′ e poi Bruschi su calcio di rigore all’84’ hanno regalato i tre punti agli ospiti, che hanno espugnato Trieste con merito. Ancora a secco di vittorie mister Gentilini sulla panchina della Triestina, cui servirà al più presto una inversione di tendenza per credere nella salvezza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE E GOL/ Bene Taranto e Virtus Francavilla, pari Foggia

VIDEO TRIESTINA PRO SESTO (0-2): IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic, Germano (36’ st Ghislandi), Masi, Piacentini, Rocchetti, Paganini, Gori (13’ st Lollo), Celeghin, Felici (36’ st Tessiore), Tavernelli (42’ pt Sarzi Puttini), Mbakogu (13’ st Adorante). A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Lovisa, Minesso, Iacovoni, Crimi, Rega. Allenatore: Gentilini

PRO SESTO: Del Frate, Giubilato, Della Giovanni, Toninelli, Capelli, Marchesi (30’ st Corradi), Gattoni, Maurizzi (22’ st Vaglica), D’Amico (1’ st Sgarbi), Gerbi (22’ st Capogna), Bruschi (39’ st Radaelli). A disposizione: Santarelli, Botti, Ferriero, Sala, Wieser, Bianco, Boscolo Chio, Suagher, Moretti. Allenatore: Andreoletti

Reti: 77′ Capogna, 84′ Bruschi rig.

Espulso: Masi

Ammoniti: D’Amico, Gori, Corradi, Lollo, Masi

Diretta/ V.Francavilla Giugliano (risultato finale 4-1): dominio pugliese!

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRIESTINA PRO SESTO











© RIPRODUZIONE RISERVATA