Video/ Ucraina Italia U20 (1-0): highlights e gol, il Var punisce gli azzurrini

Nulla da fare per gli azzurrini: il sogno finale ai Mondiali Under 20 si ferma alle semifinali contro l’Ucraina, tra mille rimpianti dei ragazzi del ct Nicolato, a cui viene pure negato un gol tramite la Var. Ma andiamo con ordine e come emerge nel video di Ucraina Italia U20 ecco che il primo tempo vede l’ottima partenza degli stessi azzurri subito aggressivi. Nella prima frazione quindi il ritmo si mantiene alto quindi in campo a Gdnya ma di fatto il risultato non si sblocca dallo 0-0 p’rima dell’intervallo: è infatti solo al 65’ che arriva la prima (e unica ) rete della semifinale dei Mondiali Under 20. A ferire lo specchio italiano è Buletsa che sfritta l’assist di Konplia e beffa quindi Plizzari: l’Italia è sotto 1-0 e si comincia davvero a soffrire, visto che poi non sono mancate poche le occasioni da gol mancate. Al 90’ gli azzurrini hanno poi la chance di riaprire il tutto ma il gol di Scamacca viene annullato in seguito dal Var per fallo (ampiamente contestato). Il verdetto però alò triplice fischio finale è netto: l’Italia dovrà giocare la finalina per il bronzo con l’Ecuador, mentre l’Ucraina è volata in finale.

IL TABELLINO

ITALIA-UCRAINA U20 0-1

Reti: 65′ Buletsa

ITALIA (3-5-2): Plizzari: Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi (46′ Alberico), Esposito (73′ Capone), Pellegrini, Tripaldelli (84′ Olivieri); Scamacca, Pinamonti. Ct Nicolato

UCRAINA (5-4-1): Lunin; Konoplia, Popov, Beskorovainyi, Bondar, Korniienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh (69′ Khakhlov), Buletsa (83′ Safronov); Sikan (64′ Supriaha). Ct Petrakov

Ammoniti: Sikan (U), Ranieri (I)

Espulso: Popov (U) al 79′

