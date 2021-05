Video/ Udinese Bologna (1-1): highlights e gol. De Paul e Orsolini! (Serie A)

E’ pareggio col risultato di 1-1 tra Udinese e Bologna, match della 35^ giornata della Serie A, occorso solo ieri alla Dacia Arena: un punto a testa dunque per Gotti e Mihajlovic, che mettono in cassaforte la permanenza nel primo campionato nazionale, anche per la prossima stagione. Venendo alle azioni salienti dell’incontro, va detto che pure non sono state grandissime scintille in campo e sull’arco dei 90 minuti il match non ha poi gran entusiasmato. Pure al via sono gli emiliani ad approcciare il match con più sicurezza: Vignato e Barrow pungono ma tempo pochi minuti anche i friulani crescono e al 23’ trovano il gol del vantaggio con il solito De Paul (alla nona rete stagionale). Sempre il capitano bianconero ci riprova alla mezz’ora, ma Skorupski tra i pali non si fa trovare impreparato. Nel finale del primo parziale Soriano e Palacio mettono in difficoltà Musso, ma il numero 1 argentino è pronto a neutralizzare gli attacchi avversari.

Nella ripresa sono ancora ritmi non eccezionali: Tomiyasu e Schouten provano a insidiare la difesa friulana nei primi minuti del secondo tempo, ma di fatto entrambi combinato poco sotto rete. E’ botta e risposta in campo, ma sia Udinese che Bologna non colgono a pieno i frutti delle loro azioni in campo: è solo al 82’ che arriva l’occasione del pareggio emiliano con il calcio di rigore concesso per fallo di Musso, e che dal dischetto Orsolini non sbaglia. Il penality ben firmato dal rossoblu sarà di fatto l’ultima emozione di questo incontro della 35^ giornata: al triplice fischio finale è pareggio per 1-1 tra Udinese e Bologna.

IL TABELLINO

UDINESE BOLOGNA 1-1 (1-0 PT)

Marcatori: 23′ De Paul (U), 81′ rig. Orsolini (B)

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao (42′ De Maio), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (85′ Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Makengo, Micin, Llorente, Palumbo, Zeegelaar. All.: Gotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (80′ Juwara); Soriano, Schouten (61′ Svanberg); Skov Olsen (61′ Orsolini), Vignato (80′ Poli), Barrow (61′ Sansone); Palacio. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Mbaye, Baldursson, Antov, De Silvestri, Faragó. All.: Mihajlovic

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Schouten (B), Walace (U)

