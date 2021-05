Diretta Udinese Bologna/ Streaming video tv: due squadre ormai tranquille (Serie A)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA: SQUADRE GIÀ SALVE?

Udinese Bologna sarà in diretta dalla Dacia Arena, con calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 8 maggio: la partita è valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Salvo clamorose sorprese, le due squadre sono salve: il Bologna nell’ultimo turno ha ripreso tre volte la Fiorentina con lo scatenato Palacio, ottenendo un punto che ha confermato un margine di sicurezza sulla terzultima, 8 punti con 12 disponibili è una bella assicurazione sulla permanenza in Serie A e lo stesso va detto dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Diretta tv: Castillejo è squalificato

Infatti anche i friulani hanno 39 punti: ci si gioca quindi l’undicesima posizione, che sarebbe un ottimo risultato per i friulani che, pur sconfitti in maniera beffarda dalla Juventus, i guai li avevano allontanati in precedenza con partite di buon livello e punti conquistati. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Udinese Bologna, e che tipo di sfida sarà; aspettando che le due squadre scendano in campo, ipotizziamo come potrebbero essere schierate leggendone insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA CROTONE/ Diretta tv, Dzeko o Borja Mayoral?

DIRETTA UDINESE BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Bologna sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, in esclusiva per gli abbonati: bisognerà andare in questo caso su Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore, come sempre, i clienti Sky potranno seguire la partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go (con i dati del proprio abbonamento) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Qualche dubbio per Luca Gotti, che in Udinese Bologna ritrova Musso ma potrebbe perdere Bonifazi e Fernando Llorente, acciaccati. Il primo potrebbe essere sostituito da Samir, che completerebbe il terzetto difensivo con Rodrigo Becao e Nuytinck; il secondo si avvia alla panchina con Okaka titolare, e come sempre Pereyra che agirà qualche passo indietro. A centrocampo non si cambia: Nahuel Molina e Stryger Larsen esterni, De Paul e Walace saranno le due mezzali in appoggio alla regia di Arslan. Nel Bologna mancano in quattro, ma torna Schouten che si riprende la maglia in mediana al fianco di Svanberg; in difesa conferma per De Silvestri come terzino sinistro, sull’altro versante Tomiyasu e coppia centrale con Danilo Larangeira (grande ex) e Soumaoro a protezione del portiere Skorupski. Dopo la tripletta di domenica, Palacio ovviamente viaggia verso la conferma in qualità di prima punta; alle sue spalle dovrebbero agire Orsolini e Musa Barrow come esterni con Roberto Soriano a fare da trequartista centrale.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Nzola e Igor squalificati oggi, 35^ giornata

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Udinese Bologna sono a disposizione le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai, per cui possiamo andare a vedere cosa ci riservi il bookmaker in questione. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,40 volte quanto giocato, mentre il segno X che identifica il pareggio porta in dote un valore pari a 3,10 volte l’importo investito. Il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,20 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA