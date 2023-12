Video/ Udinese Bologna (3-0) gol e highlights: Pereyra apre le marcature! (Serie A, 30 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE BOLOGNA: LA SINTESI

Allo Stadio Friuli l’Udinese supera il Bologna con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Thiago Motta partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito con Zirkzee e vedendosi ribattere una punizione da posizione favorevole sul tentativo da fermo di Moro intorno al 12′. I minuti scorrono sul cronometro e i padroni di casa guidati dal tecnico Cioffi crescono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 22′ grazie alla rete messa a segno da Pereyra, raccogliendo la sfera respinta da Skorupski su un tirp di Payero.

Lo stesso Payero calcia poi alto al 29′ ed i rossoblu fanno altrettanto con Zirkzee al 38′. Nel secondo tempo i bianconeri ricominciano alla grande trovando infatti il gol del raddoppio immediato al 48′ per merito di Lucca, sfruttando il tiro-cross di Lovric. I friulani insistono e realizzano anche il gol del tris al 52′ con lo scatenato Payero, liberato nella circostanza da un rimpallo favorevole. Nell’ultima parte dell’incontro gli emiliani perdono anche il proprio allenatore Thiago Motta per il cartellino rosso rimediato all’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Orsato, proveniente dalla sezione di Bologna, oltre ad aver espulso mister Motta con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Pereyra e Success da un lato, Urbanski, Ferguson, Freuler, Zirkzee e Fabbian dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa diciottesima giornata del massimo campionato italiano di calcio permettono all’Udinese di salire a quota 17 nella classifica della Serie A mentre il Bologna non si muove, rimanendo fermo a 31 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UDINESE BOLOGNA: IL TABELLINO

Udinese-Bologna 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 22′ Pereyra(U); 48′ Lucca(U); 52′ Payero(U).

Assist: 48′ Lovric(U).

UDINESE (3-5-1-1) – Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele. All.: Cioffi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Orsolini, Corazza, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian. All.: Motta.

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Bologna).

Ammoniti: 6′ Urbanski(B); 45’+2′ Pereyra(U); 45’+3′ Ferguson(B); 63′ Freuler(B); 72′ Zirkzee(B); 75′ Fabbian(B); 90’+2′ Success(U).

Espulsi: 83′ Thiago Motta(B).

