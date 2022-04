Video/ Udinese Cagliari (5-1) gol e highlights: Beto trascina i friulani (Serie A)

VIDEO UDINESE CAGLIARI 5-1: GLI HIGHLIGHTS

Termina con il risultato di 5-1 Udinese Cagliari, come possiamo vedere nel video degli highlights. Nella gara valevole per la 31^ giornata di Serie A, i friulani conquistano un’ampia vittoria, stendendo la compagine sarda allenata da Mazzarri con un netto risultato. Al momentaneo vantaggio del Cagliari con Joao Pedro, hanno risposto Becao, Molina e Beto con una tripletta. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Il primo tempo comincia con la forte partenza dell’Udinese, che si spinge in avanti fin da subito. E’ il Cagliari però a creare la prima vera occasione del match al 12′. Joao Pedro serve in verticale Dalbert, che si invola verso la porta e conclude con il destro, esaltando i riflessi di Silvestri. Al 32′ vantaggio sardo. Apertura di Deiola per Dalbert, che serve Joao Pedro al centro, 1-0.

Risultati Serie A, classifica/ Derby d'Italia nerazzurro: Allegri, addio scudetto!

La risposta dell’Udinese non si fa attendere, e i friulani pareggiano al 39′. Dopo una serie di batti e ribatti, Becao trova l’angolo vincente, è 1-1. Nel finale del primo tempo, Pereyra si libera sulla sinistra, va sul fondo e serve centralmente Beto che firma il 2-1. Il secondo tempo si apre con il tris calato dall’Udinese. Beto riceve una palla vagante e si invola a tu per tu con Cragno, fulminandolo con il destro, 3-1. Al 59′ poker dei bianconeri. Success serve in verticale Molina, che da circa 30 metri, scavalca Cragno con un delizioso pallonetto. Al 73′ Beto sigla la tripletta personale su assist di Pussetto. Nel finale Grassi si fa espellere per doppia ammonizione, lasciando in 10 uomini il Cagliari. Termina quindi con il pokerissimo dell’Udinese, che batte 5-1 il Cagliari.

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: Giroud sarà titolare? (Serie A)

VIDEO UDINESE CAGLIARI 5-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Udinese Cagliari, finita con il punteggio di 5-1 in favore dei friulani, i tecnici delle due squadre hanno commentato la gara da poco conclusa. Il tecnico dei bianconeri, Gabriele Cioffi è soddisfatto della prestazione della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Dazn: “Orgoglioso della mentalità che abbiamo acquisito. Anche se fosse stata una vittoria di misura, sarei stato soddisfatto. Noi non ci possiamo permettere mai di mollare. Siamo sempre affamati. Gioco, calcio e idee, in casa e fuori casa. La squadra ha un’identità. Sono felice della prestazione di Beto”.

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 5-1): Beto, tripletta e pokerissimo!

Di umore opposto, il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, che ha parlato a Dazn: “Quando perdi 5-1 non è il momento di valutare la partita. Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Parlerò ai ragazzi e mi aspetto una reazione. Voglio chiedere perdono ai tifosi, un 5-1 in questo momento non ce lo aspettavamo. Sono io il responsabile, ho fatto io le scelte e domani torneremo ad allenarci per svoltare in queste ultime partite. I tifosi non meritano di vedere sconfitte così pesanti”.

VIDEO UDINESE CAGLIARI 5-1: IL TABELLINO

RETI: 32′ Joao Pedro (C), 38′ Becao (U), 45′ Beto (U), 49′ Beto (U), 58′ Molina (U), 73′ Beto (U).

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Rodrigo Becao, Nuytinck, Zeegelaar, Molina N. (69′ Soppy), Pereyra, Walace (63′ Jajalo), Makengo (70′ Arslan), Udogie, Success (63′ Pussetto), Beto (76′ Nestorovski). All. Cioffi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato (76′ Walukiewicz), Altare (55′ Keita B.), Zappa (65′ Rog), Deiola (55′ Baselli), Grassi, Dalbert, Bellanova, Pereiro (76′ Carboni), Joao Pedro. All. Mazzarri.













© RIPRODUZIONE RISERVATA