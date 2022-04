Diretta/ Udinese Cagliari streaming video tv: Beto vs Joao Pedro (Serie A)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI: OCCHIO A MAZZARRI!

Udinese Cagliari, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine sarà una sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza: i padroni di casa vogliono abbandonare definitivamente la zona calda della classifica, mentre gli ospiti cercano punti importanti per distanziarsi dal Venezia terzultimo.

Entriamo nel dettaglio della diretta Udinese Cagliari e partiamo dall’undici di Cioffi. I bianconeri sono quattordicesimi con 30 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. Beto e compagni devono ancora recuperare due partite. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona. Il Cagliari, invece, occupa il diciassettesimo posto della graduatori con 25 punti, a +3 sul Venezia terzultimo: i rossoblu hanno raccolto sin qui 5 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. Momento no per Joao Pedro e compagni, reduci da tre ko: l’ultimo per 0-1 contro il Milan.

DIRETTA UDINESE CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Cagliari di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Udinese Cagliari, che prenderà il via tra pochi minuti. Dubbi per Cioffi e Mazzarri, partiamo dai padroni di casa. I friulani devono fare i conti con diverse assente: oltre allo squalificato Pablo Marì, out gli infortunati Santurro, Success e Nahuel Perez. I bianconeri scenderanno in campo con il classico 3-5-2: tra i pali Silvestri, linea a tre composta da Becao, Nuytinck e Zeegelaar. Sulle corsie esterne spazio a Molina e Udogie, mentre davanti alla difesa c’è Walace, affiancato da Pereyra e Arslan. In attacco confermatissimo il tandem composto da Deulofeu e Beto. Passiamo adesso ai sardi, privi degli infortunati Walukiewicz, Strootman, Nandez e Pavoletti. Anche Mazzarri si affiderà al 3-5-2: Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Lovato e Altare. Il trio di metà campo vede Deiola, Grassi e Marin, con Bellanova e Dalbert esterni. Ballottaggio Gaston Pereiro-Keita per una maglia da titolare al fianco di Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Udinese Cagliari. I principali bookmakers vedono favoriti i padroni di casa, prendiamo come riferimento l’agenzia Eurobet. La vittoria dell’Udinese è data a 1,85, il pareggio è dato a 3,45, mentre la vittoria del Cagliari paga 4,40 volte la posta. Non ci sarà una pioggia di gol secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato a 1,75, mentre l’Over 2,5 è quotato 1,95. Più equilibrate, invece, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,80 e 1,90.











