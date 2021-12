Video/ Udinese Crotone (4-0) gol e highlights: poker dei bianconeri (Coppa Italia)

VIDEO UDINESE CROTONE 4-0: GLI HIGHLIGHTS

Udinese Crotone termina con il risultato di 4-0. I bianconeri calano il poker nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, e accedono al turno successivo, in cui affronteranno la Lazio. Con una grande prestazione e due gol, Pussetto ha trascinato i friulani, le altre marcature portano la firma di De Maio e Success, e possiamo vederle nel video degli highlights. Il Crotone è costretto ad arrendersi alla superiorità dell’Udinese, e saluta quindi la competizione dopo aver eliminato ai sedicesimi il Brescia. Andiamo a rivivere le azioni salienti della partita. Nel primo tempo parte forte l’Udinese, che si spinge sin da subito in avanti alla ricerca del gol. Il Crotone è però attendo e ferma gli attacchi friulani. Dopo 20′ piuttosto statici, ci pensa Pussetto a sbloccare il risultato. Buona penetrazione in area di Success che appoggia al centro per Pussetto. L’attaccante argentino controlla e batte il portiere ospite, con un destro a fil di palo, 1-0.

I bianconeri continuano a macinare gioco e al 28′ raddoppiano. Calcio d’angolo battuto da Samardzic e colpo di testa vincente di De Maio, Udinese in doppio vantaggio. Nonostante i due gol messi a segno, l’Udinese continua a spingere e al 40′ conquista un calcio di rigore per tocco di mano in area di Cuomo. Sul dischetto va Success, che spiazza Saro. Nella ripresa, continua il monologo dell’Udinese. Ci provano Samardzic e Forestieri con due gran tiri dalla distanza, in entrambe le circostanze Saro è puntuale nella risposta. Al 62′ i bianconeri calano il poker. Pussetto riceve palla al limite dell’area, elude Paz e conclude, realizzando il gol del 4-0. Nel finale, doppio legno colpito dai friulani con Nestorowski e Forestieri. Termina quindi con il punteggio di 4-0, l’Udinese accede agli ottavi di finale.

VIDEO UDINESE CROTONE 4-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Udinese Crotone, terminata con il risultato di 4-0 in favore dei bianconeri, gli allenatori delle due squadre hanno commentato la partita da poco conclusa. Soddisfatto il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi. Queste le sue parole rilasciate e Mediaset: “Ho avuto diverse conferme, i ragazzi hanno dato tutto. E’ importante vederli faticare, giocare a calcio e ottenere una bella vittoria. Pussetto? Il gol porta morale, sono contento per i gol di Pussetto, De Maio e Success. Mi dispiace che Nestorovski non abbia segnato: è entrato con il piglio giusto e l’avrebbe meritato”.

L’allenatore del Crotone, Francesco Modesto, è rammaricato dopo la sconfitta subita. Ecco le sue parole, rilasciate in conferenza stampa: “Per noi era un test importante, soprattutto per valutare i ragazzi che in campionato hanno giocato poco. Non c’è stato l’atteggiamento che mi aspettavo. Sabato abbiamo una partita molto importante, se vogliamo portare qualcosa a casa che oggi sembra difficile, dobbiamo cambiare mentalità”.

VIDEO UDINESE CROTONE 4-0: IL TABELLINO

RETI: 20’ Pussetto (U), 28’ De Maio (U), 41’ rig. Success (U), 17’ st Pussetto (U).

UDINESE (3-5-2):Padelli; Perez, De Maio, Samir (13’ st Forestieri); Soppy, Samardzic, Jajalo (20’ st Arslan), Makengo (1’ st Molina), Zeegelaar; Pussetto (19’ st Nestorovski), Success. A disp. Silvestri, Carnelos, Beto, Deulofeu, Walace, Udogie, Nuytinck, Becao. All. Gabriele Cioffi.

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Mogos (17’ st Giannotti), Nedelcearu (1’st Paz), Cuomo; Schiró, Zanellato (1’ st Vulic), Donsah, Sala (29’ st Visentin); Rojas, Borello; Maric (1’ st Kargbo). A disp. Festa, Contini, Estevez, Oddei, Canestrelli, Tutyskinas, Paz, D’Aprile. All. Francesco Modesto.

