Diretta/ Udinese Crotone (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA UDINESE CROTONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Udinese Crotone inizia fra pochissimi minuti, la sfida di Coppa Italia metterà di fronte due formazioni che arrivano in quali condizioni? Rispondiamo analizzando le statistiche nei rispettivi campionati. L’Udinese punta naturalmente alla salvezza in Serie A e finora può vantare 17 punti in classifica, con un bottino di tre sole vittorie, ben otto pareggi e sei sconfitte, 22 gol segnati a fronte dei 28 incassati che portano logicamente a -6 il valore della differenza reti per l’Udinese prima di Gotti e ora del suo ex vice Cioffi.

Il Crotone tuttavia sta molto peggio perché naviga in fondo alla classifica di Serie B con soli 8 punti: una vittoria, cinque pareggi e undici sconfitte sono un bottino sconfortante dopo diciassette giornate e anche la differenza reti (-15) inchioda i calabresi, che hanno segnato 16 gol ma ne hanno subiti ben 31. Fin qui i numeri, ma adesso sarà il campo ad emettere tutti i verdetti: Udinese Crotone finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Crotone sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET

UDINESE CROTONE: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Udinese Crotone, dobbiamo sottolineare che questa partita ha ben scarsa tradizione, dal momento che è stata disputata appena sei volte nella storia. Tuttavia si tratta di precedenti molto interessanti, sia perché tutti sono stati disputati in Serie A (dunque in Coppa Italia sarà una prima volta assoluta), sia perché tutti hanno avuto luogo tra la stagione 2016-2017 e quella 2020-2021, dunque si tratta di precedenti recenti e magari abbastanza significativi anche per l’attualità. I numeri ci parlano di un vantaggio per l’Udinese, che ha infatti ottenuto tre vittorie a fronte di due successi per il Crotone e un solo pareggio, ma è interessante annotare come il fattore campo sia un concetto molto relativo tra Udinese e Crotone.

Infatti ben due delle tre vittorie friulani sono arrivate in Calabria, mentre il Crotone ha vinto una volta in casa e l’altra in trasferta. Nello scorso campionato 2020-2021, ci furono un anonimo pareggio per 0-0 alla Dacia Arena martedì 15 dicembre 2020 (esattamente un anno fa, ma in Serie A) e il colpaccio per 1-2 dell’Udinese a Crotone al ritorno, sabato 17 aprile 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE CROTONE: IMPRESA DISPERATA PER GLI OSPITI

Udinese Crotone, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, si giocherà per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022 presso lo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi, martedì 14 dicembre 2021. Partita secca che dunque prevederà tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità, la diretta di Udinese Crotone vedrà i bianconeri friulani di Gabriele Cioffi nei panni dei favoriti, giocando in casa contro una squadra di categoria inferiore.

Se l’Udinese arriva dall’ottimo pareggio contro il Milan e per ora è in perfetta tabella di marcia verso l’obiettivo della salvezza, il Crotone sta vivendo un anno da incubo in Serie B e rischia la seconda retrocessione consecutiva. Dopo la sconfitta in casa della Cremonese è stato richiamato in panchina Francesco Modesto, la cui avventura dunque ripartirà dalla Coppa Italia. Udinese Crotone ci riserverà sorprese o andrà secondo la logica del pronostico?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CROTONE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Udinese Crotone, è legittimo attendersi un discreto turnover da parte dei due allenatori. Difficile sbilanciarsi sulle scelte, ma Gabriele Cioffi potrebbe puntare sul modulo 3-4-3 per la sua seconda Udinese da allenatore titolare, con questo ipotetico 11 di partenza: Padelli in porta; difesa a tre formata da Perez, Samir e De Maio; a centrocampo il quartetto con Soppy, Jajalo, Makengo e Udogie; infine il tridente d’attacco composto da Forestieri, Nestorovski e Pussetto.

Nel Crotone invece c’è il ritorno di Francesco Modesto e questa è una ulteriore variabile in più. Proviamo comunque ad ipotizzare un modulo 4-3-3 con Festa in porta; retroguardia a quattro composta da Molina, Nedelcearu, Canestrelli e Sala; a centrocampo il trio con Estevez, Benali e Donsah; infine nell’attacco calabrese potrebbero essere titolari Oddei, Maric e Kargbo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Udinese Crotone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa friulani sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,27 mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Crotone.



