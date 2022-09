Video/ Udinese Fiorentina (1-0) gol e highlights: Beto e Deulofeu, intesa vincente!

Che l’Udinese fosse una squadra a modino lo si era già capito nella gara inaugurale contro il Milan, quando in più occasioni mise in difficoltà i campioni d’Italia portandosi momentaneamente in vantaggio prima di subire la reazione dei rossoneri. Nelle tre partite successive la squadra di Sottil ha totalizzato 7 punti, frutto di 2 vittorie – consecutive – e un pareggio. Dopo il Monza, anche la Fiorentina si è dovuta inchinare ai friulani incassando il primo KO stagionale alla Dacia Arena, dove i padroni di casa si sono imposti di misura per 1-0 sfruttando i tanti errori commessi dai difensori viola, come scopriremo nel video Udinese Fiorentina 1-0. Proprio da uno di questi è nato il gol che ha deciso la contesa: Venuti si fa portare via il pallone a Deulofeu che a quel punto si inventa un assist perfetto per Beto. Secondo centro per il centravanti portoghese che si conferma un autentico valore aggiunto così come lo spagnolo, i due formano una coppia d’attacco che ha ben poco da invidiare a quelle delle big.

Anzi, quasi sicuramente Italiano avrebbe bisogno di un paio di alternative lì davanti, visto che gli unici a creare pericoli dalle parti di Silvestri sono stati Martínez Quarta – il suo colpo di testa ha esaltato i riflessi dell’ex-estremo difensore del Verona, autore di una parata miracolosa – e Igor. Non pervenuti Kouame, Cabral e Saponara; Barák deve ancora metabolizzare gli schemi del suo nuovo mister e integrarsi con gli altri; Sottil jr., Ikoné e Jović sono entrati troppo tardi, ma difficilmente sarebbero riusciti a fare la differenza se avessero giocato dall’inizio. L’infortunio di Masina rovina però la festa: la gamba destra del difensore si è girata in maniera innaturale, si teme una distorsione che possa interessare i legamenti del ginocchio, in tal caso i tempi di recupero sarebbero maledettamente lunghi.

VIDEO UDINESE FIORENTINA 1-0, LE DICHIARAZIONI

Udinese-Fiorentina non è stata una partita qualsiasi per Andrea Sottil, e non soltanto per la presenza di Riccardo nelle fila degli avversari: “Della squadra mi è piaciuta l’aggressività e la voglia di arrivare per primi su ogni pallone. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato continuità alla vittoria con il Monza, abbiamo concesso pochissimo in novanta minuti e sull’unica vera occasione che ha avuto la Fiorentina è stato bravissimo Silvestri che ha compiuto un vero e proprio miracolo. La nostra è una vittoria più che meritata. Per il resto il mio approccio non cambia: non mi deprimo per le sconfitte, non mi esalto per i successi. Ho quattro attaccanti fortissimi, tutti con caratteristiche diverse. Beto e Deulofeu formano una coppia perfetta, l’uno innesca sempre l’altro. Adam ha avuto una distorsione al ginocchio destro, siamo preoccupati per lui perché ancora non si conosce bene l’entità di questo infortunio, speriamo non sia niente di grave, lui è un ragazzo straordinario, si è fatto subito volere bene da tutti. Mio figlio? Dopo il triplice fischio sono corso ad abbracciarlo, ovviamente, però meno male che ha giocato solo 20 minuti”.

Vincenzo Italiano è piuttosto serafico nonostante il KO: “Siamo partiti male, abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, non eravamo liberi mentalmente, avevamo troppa paura di affrontare l’Udinese, gli avversari sono stati bravi a sfruttare i nostri errori, abbiamo preso gol proprio su una di queste situazioni. Successivamente abbiamo cercato di trovare i varchi giusti e di creare qualche pericolo, ma ci è sempre mancato qualcosa per concludere. Alcuni cambi erano obbligati, ci sono giocatori che non sono nelle condizioni di fare 3 partite in una settimana”.

VIDEO UDINESE FIORENTINA 1-0, IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 1-0 (1-0)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Bijol, Masina (43’ Nuytinck); Pereyra (80’ Ehizibue), Makengo (79’ Samardzić), Walace, Lovric (65’ Arslan), Udogie; Beto (65’ Success), Deulofeu. All. Andrea Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (68’ Benassi), Martínez Quarta, Igor, Terzić; Maleh (79’ Amrabat), Mandragora (68’ R. Sottil), Barák (87’ Ikoné); Kouame, Cabral (86’ Jović), Saponara. All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia).

AMMONITI: 47’ Cabral (F), 89’ Igor (F), 90’+2’ Udogie (U).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 17’ Beto (U).

