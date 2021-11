Video/ Udinese Genoa (0-0) highlights: pari giusto, poche le emozioni (Serie A)

VIDEO UDINESE GENOA: PAREGGIO SENZA EMOZIONI

Udinese e Genoa si dividono la posta in palio dopo un match avaro di emozioni. Arriva il primo punto per Shevchenko che ha sostituito due settimane fa Ballardini. Primo tiro in porta della gara del Genoa, Badelj dal limite dell’area, su assist di Rovella, non trova la porta. Sabelli serve Ekuban che aggancia male e perde l’occasione. Buon inizio del Genoa che lamentA moltissime assenze importanti. Cambiaso la mette in mezzo, Ekuban ci prova di testa ma imprime una forza troppo debole per impensierire Silvestri. Ripartenza Udinese con Beto che prova la conclusione ma viene chiuso da Vasquez. Grandissima iniziativa di Beto che supera tre avversari e imbuca per Deoulofeu, Badelj salva tutto. C’è un problema alla spalla per Pereyra che deve abbandonare il campo. Al posto di Pereyra entra Pussetto.

Quando siamo giunti al quindicesimo minuto di gara, il risultato è sempre di zero a zero. Calcio d’angolo per l’Udinese, Nuytinck ci prova di testa, sfera che arriva ad Arslan che spreca un’ottima occasione. Vasquez prova a servire Bianchi, ottima chiusura di Becao. Ci prova Arslan, palla deviata in calcio d’angolo. Deulofeu calcia da posizione molto defilata e per poco non trova il gol. Ci prova Rovella, ma Silvestri è attento e blocca. Ekuban guadagna un ottimo calcio d’angolo. Grandissimo anticipo di Samir su Bianchi, si salva l’Udinese. Vasquez si prende il giallo per un fallo su Deulofeu. Grandissima occasione per il Genoa! Ekuban arriva da solo contro Silvestri ma sbaglia sul più bello! Il direttore di gara, dopo due minuti di recupero, manda le due compagini negli spogliatoi.

VIDEO UDINESE GENOA: IL SECONDO TEMPO

Cambi di Gotti che prova a vincerla, poche le emozioni. Bella conclusione di Udogie che trova Sirigu pronto alla respinta. Walace da oltre venti metri, reattivo Sirigu che respinge con i pugni. Beto approfitta di una dormita della difesa genoana, il suo tiro, toccato da Cambiaso, termina sul palo. Azione personale di Ghiglione che calcia e trova l’ottima deviazione di Silvestri. Il direttore di gara assegna sei minuti di recupero, vediamo se il match si sbloccherà nel finale. Rovella ferma la ripartenza di Makengo e si becca il giallo. Sigla Udogie ma il direttore di gara alza la bandierina, fuorigioco netto. Termina il match tra Udinese e Genoa, risultato giusto.

VIDEO UDINESE GENOA: IL TABELLINO

Udinese (3-4-2-1): M. Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck (1′ st Samardzic), Samir; Molina (10′ st N. Perez), Arslan (10′ st Makengo), Walace, Udogie; Pereyra (15′ st Pussetto), Deulofeu (40′ st Success); Beto. A disp.: Padelli, Carnelos, Jajalo, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All.: Gotti

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, A. Masiello, Vasquez; Sabelli (12′ st Ghiglione), Sturaro (45′ st Touré), Badelj (28′ st Hernani), Rovella, Cambiaso; Ekuban, F. Bianchi (28′ st Pandev). A disp.: Semper, Marchetti, Vanheusden, Behrami, Bani, Buksa, Portanova, Galdames. All.: Shevchenko

Arbitro: Meraviglia

Ammoniti: Molina, Makengo, Pussetto (U), Vasquez, Sabelli, Ghiglione, Rovella (G)

