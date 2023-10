Video/ Udinese Genoa (2-2) gol e highlights: Grifone beffato! (Serie A, 1 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE GENOA (2-2): LA PARTITA

Udinese e Genoa escono dalla Dacia Arena con un punto a testa, al termine di questa gara valida per la settima giornata di Serie A. Chi recrimina è sicuramente la formazione allenata da Alberto Gilardino, che vede i tre punti sfumare proprio nei minuti finali, ma i friulani rimangono con 0 vittorie in questo campionato e non possono essere soddisfatti. Nel primo tempo il Grifone approccia meglio alla partita e mette in grande difficoltà i padroni di casa, trovando il gol al 14esimo: errore di impostazione di Silvestri, recupera palla la formazione ligure, ed il resto lo fa tutto Gudmundsson con un destro meraviglioso. Perla del numero 11.I bianconeri reagiscono, alzano i ritmi ed al 23esimo trovano immediatamente il pari: bella iniziativa di Kamara sull’out di sinistra e cross a cercare i centimetri di Lucca in mezzo all’area di rigore. La palla arriva al numero 17 dopo un batti e ribatti, e l’ex Pisa è reattivo e bravissimo a scaraventarla sotto la traversa con un destro micidiale. Gol esteticamente piacevole da vedere e molto difficile da realizzare. Controllo e tiro al volo eseguiti in un fazzoletto.

I liguri non demordono e tornano a prendere il comando delle operazioni, vedendosi annullare un gol per fuorigioco a Gudmundsson. L’islandese, però, trova la doppietta al 41esimo: Retegui aggancia un pallone spiovente e lo difende in mezzo a tre, ripulendolo e consegnandolo a Gudmundsson che nel frattempo si era inserito in area. L’autore del primo gol punta il diretto marcatore e con l’aiuto di una deviazione batte Silvestri per la seconda volta. Nella ripresa i rossoblù calano di intensità, e l’Udinese prova a schiacciare gli avversari nella propria metà campo, sfiorando il pareggio con Lucca e Samardzic. Quando tutto sembra sorridere al Genoa, i padroni di casa trovano il 2-2 proprio nei minuti di recupero: autogol clamoroso di Matturro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

GOL E HIGHLIGHTS UDINESE GENOA (2-2): TABELLINO

Marcatori: 14’ e 41’ Gudmundsson (G), 23’ Lucca (U), 90+1’ aut. Matturro (G)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen (81’ Ferreira); Festy, Pereyra (58’ Samardzic), Walace (64’ Payero), Lovric, Kamara (46’ Zemura); Success (58’ Thauvin), Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Quina, Aké, Tikvic, Camara, Kabasele, Pafundi. All. Sottil

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi (67’ Kutlu), Haps (78’ Messias); Gudmundsson (87’ Matturro), Retegui (78’ Puscas). A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello, Hefti, Galdames. All. Gilardino

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Martinez (G), Pereyra (U), Success (U), Frendrup (G)

Espulso: Lovric (U) al 90+4’

Note – Recupero: 2’ e 7’. Possesso: 59%-41% Corner: 5-0

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS UDINESE GENOA (2-2)













