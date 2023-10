DIRETTA UDINESE GENOA/ Video streaming tv: precedenti recenti, grande equilibrio (Serie A, 1 ottobre 2023)

DIRETTA UDINESE GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Udinese Genoa avrà inizio alle 15:00 e mette di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 10 volte dal 2017 ad oggi. Analizzando gli ultimi 10 scontri tra queste due formazioni, si nota un grande equilibrio con ben 5 pareggi (50%). Le restanti 5 partite sono state vinte dall’Udinese, che ha avuto la meglio sul Genoa. Da segnalare la sfida del 2019 vinta dai bianconeri con il risultato di 1-3: vantaggio genoano con Pandev e risposta Udinese con la rete dell’attore giocatore dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul.

Nel finale di partita i gol decisivi firmati da Sema e Lasagna. Tra il 2021 e il 2022 sono arrivate tre partite e altrettanti pareggi con i risultati rispettivamente di 1-1; 0-0 e 0-0. L’ultima sfida è datata 22 gennaio 2022 ed è terminata con il risultato di 0-0. Gara molto fisica che ha presentato ben 8 cartellini gialli di cui uno doppio che ha portato l’espulsione e fuoriuscita dal Camp dell’attuale giocatore della Juventus Andrea Cambiaso. (Marco Genduso)

UDINESE GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Udinese Genoa sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Udinese Genoa è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

UDINESE GENOA: FRIULANI A SECCO DI VITTORIE

La diretta Udinese Genoa, in programma domenica 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Dacia Arena” di Udine, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. In palio punti preziosi in ottica salvezza soprattutto per i friulani: l’undici di mister Sottil, infatti, non ha registrato una partenza esaltante in campionato e, dopo sei partite, il bottino è di soli tre punti (tre pareggi e ancora zero vittorie). I liguri neo promossi, invece, si sono rialzati nel turno infrasettimanale superando tra le mura amiche la Roma.

UDINESE GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Udinese Genoa, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Dacia Arena” di Udine. Tra i padroni di casa il turnover di mister Sottil dovrebbe favorire lo schieramento di Zemura e Pereyra nell’undici iniziale. A centrocampo si rivedrà anche Samardzic, partito in panchina contro il Napoli. In casa rossoblù, invece, mister Alberto Gilardino dovrà rinunciare agli infortunati Badelj e Strootman, entrambi usciti anzitempo nel match contro la Roma.

UDINESE GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Udinese Genoa danno per favorita la squadra di mister Sottil con il segno 1 proposto a 2.25. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei liguri è dato a 3.65 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

