Video/ Udinese Lipsia (2-1) gol e highlights: vittoria di prestigio per i friulani (25 luglio 2023)

L’Udinese supera in amichevole il Lipsia per due reti ad uno. Indicazioni positiva da parte dei friulani che siglano con Samardzic e Semedo mentre i tedeschi l’avevano ripresa momentaneamente con Openda. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Lovric serve per Thauvin che va in semirovesciata, grande risposta di Blaswich. Sesko ci prova con il sinistro a giro, palla fuori di un soffio. Samardzic!

La sblocca l’ex della gara! Dopo una serpentina il tiro che beffa Blaswich, Udinese avanti. Iniziativa di Thauvin che viene chiuso, la sfera arriva ad Ebosele che la mette in mezzo, non ci arriva per un soffio Beto. Termina la prima frazione di gara.

Openda stoppa al limite dell’area e calcia, sfera alta. Lipsia che inizia ad attaccare a caccia del pari. Carvalho sfiora il pari. Palla in area e tiro con il sinistro, palla fuori di poco. Chiusura provvidenziale di Walace che ferma il contropiede del Lipsia. Ottima palla per Beto che non ci arriva per un soffio. Continuano i cambi di Sottil che, logicamente, fa girare la squadra. Siamo giunti all’ora di gioco, soffre l’Udinese con il Lipsia che ha alzato il ritmo per provare a trovare il pari. Openda! Sinistro ad incrociare che supera Padelli. Azione personale di Openda che aggancia la sfera ed entra in area, chiude bene la difesa dell’Udinese. Semedo! Ritorna avanti l’Udinese! Brutto errore del Lipsia nella fase di uscita, Domingos Quina scambia con Zarraga che serve Semedo, tiro leggermente deviato e sfera che non lascia scampo al portiere avversario. Guessand in scivolata evita guai ai friulani. Pejicic in mezzo, Kamada viene anticipato prima dell’impatto vincente. Haidara ci prova da fuori area, palla fuori. Semedo trova la doppietta personale ma la rete viene annullata per fuorigioco. Termina il match, vince l’Udinese.

