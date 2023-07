DIRETTA UDINESE LIPSIA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Andrea Sottil (oggi 25 luglio 2023)

DIRETTA UDINESE LIPSIA: PARLA SOTTIL

Mentre si avvicina la diretta di Udinese Lipsia, facciamo un passo indietro a sabato pomeriggio e alla vittoria bianconera nella precedente amichevole contro il Pafos, una prestazione che mister Andrea Sottil aveva commentato con queste parole per il sito Internet dell’Udinese: “Siamo migliorati, abbiamo attaccato con aggressività. Dobbiamo crescere sul palleggio e velocizzare la manovra. Siamo ancora in preparazione, ma ci sono ottime cose: la mentalità, la voglia di trovare soluzioni”.

L’obiettivo è quello di portare avanti il lavoro dell’anno scorso, Sottil vuole che l’Udinese abbia una propria “identità di gioco e di pensare calcio, accettando i duelli senza paura e rimanendo organizzati per reagire ai contropiedi”. Beto disponibile fin dall’estate è ovviamente un prezioso valore aggiunto (“È il primo ritiro vero che fa, è cresciuto tanto coi movimenti senza palla”), così come Thauvin che, secondo Sottil, “ha iniziato a lavorare con grande intensità, il suo estro viene fuori meglio perché la sua tecnica viene accompagnata da una condizione fisica in crescita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE LIPSIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Udinese Lipsia sarà trasmessa in esclusiva sul canale locale TV 12, inoltre possiamo segnalare che ci sarà anche la diretta streaming video di Udinese Lipsia, in questo caso garantita dal sito Internet ufficiale della società friulana, che infine garantirà anche aggiornamenti tramite sito e profili social ufficiali.

UDINESE LIPSIA: GRANDE SFIDA!

Udinese Lipsia, in diretta dal Dolomiten Stadion di Lienz (Austria), si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 luglio: appuntamento quindi di lusso nel ritiro austriaco con questa amichevole di prestigio contro una rivale forte come il Lipsia, ormai da diversi anni stabilmente tra le formazioni più forti del calcio tedesco ed eccellente anche nelle competizioni internazionali. Siamo ancora nel cuore dell’estate, ma certamente la diretta di Udinese Lipsia darà indicazioni importanti al mister Andrea Sottil.

In precedenza possiamo ricordare il morbido debutto contro una Rappresentativa Carnica, finito con l’inevitabile goleada, mentre sabato scorso l’Udinese ha vinto per 2-0 contro il Pafos con i gol di Beto e Thauvin in un test sicuramente già molto più attendibile. Oggi tuttavia l’asticella si alza ancora di più, insieme alla successiva amichevole contro l’Union Berlino siamo al culmine degli impegni per l’Udinese versione estate 2023. Che cosa succederà quindi oggi a Lienz? Ce lo dirà la diretta di Udinese Lipsia…

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LIPSIA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Udinese Lipsia, cominciando naturalmente dai bianconeri friulani. Il modulo di riferimento per l’Udinese dovrebbe essere il 3-5-2, con questi possibili undici titolari per mister Andrea Sottil: Silvestri in porta; Perez, Bijol e Guessand davanti a lui nella difesa a tre; folta linea a cinque invece a centrocampo con Festy, Zarraga, Walace, Quina e Zemura che dovrebbero partire titolari, così come Thauvin e Beto nella coppia d’attacco.

Quanto ai tedeschi del Lipsia, il modulo di riferimento per il mister Marco Rose è un particolare 4-2-2-2, che per l’amichevole di oggi potrebbe vedere titolari i seguenti undici calciatori: Blaswich in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Henrichs, Klostermann, Orban e Halstenberg; in mediana la coppia formata da Haidara e Schlager; più avanzati Kampl e Dani Olmo, con cui di fatto si apre il reparto offensivo completato poi da Werner e Openda. All. Rose.











