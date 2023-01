Video/ Udinese Verona (1-1) gol e highlights: all’autogol di Becao risponde Samardzic

VIDEO UDINESE VERONA: BECAO SVIRGOLA, SAMARDZIC PRECISO

Video Udinese Verona, gol e highlights del lunedì di Serie A che ha visto i Mastini fermare sul pareggio i friulani padroni di casa. Per quanto riguarda le reti della serata è successo tutto nel primo tempo. Al quarto minuto Lazovic prova la conclusione dalla lunga distanza, il pallone viene deviato da Becao che nel tentativo di respingere la conclusione del trequartista ha erroneamente depositato il pallone alle spalle del proprio portiere con l’ausilio della traversa, messo fuori causa l’ex Silvestri e soprattutto portato in vantaggio gli uomini di Zaffaroni. Dura però poco più di un quarto d’ora la supremazia in termini di risultato per i Butei, raggiunti dal bel gol di Samardzic che riceve da Beto, abile a lottare con Hien spalle alla porta e a servire il tedesco di origini serbe al limite dell’area.

Una volta ristabilita la parità, l’Udinese ha un solo e chiaro obiettivo in testa ovvero vincere. Il Verona, che non disdegnerebbe di certo il bottino pieno, è consapevole della forza degli avversari e preferisce difendere ed eventualmente ripartire. Un canovaccio di gioco che si vede per tutta la metà del primo tempo e a larghi tratti anche nella ripresa, ad eccezione di alcuni black out dovuti alla stanchezza e all’equilibrio. Le sette parate di Montipò, cinque nella seconda frazione di gioco, testimoniano quanto ai punti l’Udinese meritasse qualcosa in più ma al tempo stesso è da sottolineare l’imprecisione dei bianconeri, arginati con grandi meriti dal fortino difensivo eretto dagli scaligeri che tornano a casa con un punto importante in ottica salvezza. L’Udinese invece perde l’occasione di portarsi a -6 dalla Roma, sconfitta ieri dal Napoli.

VIDEO UDINESE VERONA: MONTIPO’ PRODIGIOSO

Video Udinese Verona, gol e highlights della gara che ha visto come protagonista assoluto Lorenzo Montipò. L’estremo difensore ex Benevento ha dimostrato un grande feeling con le parate come testimoniano i sette interventi che hanno permesso al suo Verona di strappare un punto prezioso alla Dacia Arena. Nulla ha potuto sul colpo da biliardo di Samardzic in occasione dell’1-1, per il resto prestazione eccelsa del portiere. Prova da elogiare da parte del duo difensivo Magnani e Hien: al netto di una sbavatura a testa sulla rete dell’1-1, il primo preso in controtempo da Samardzic mentre il secondo sconfitto fisicamente dall’assistman Beto, hanno disputato una gara perfetta respingendo ogni attacco dalle parti del proprio portiere.

Per l’Udinese il migliore è senza dubbio Samardzic: non solo il gol, già solo per questo meritevole di lode, ma una prestazione completa che mantiene vivo un reparto offensivo dell’Udinese troppo impreciso. Beto croce e delizia con l’errore sul gol subito ma il merito di mettere lo zampino su quello realizzato, male Success e Udogie che partono bene salvo poi sciogliersi come neve al sole nella ripresa. Applausi per Bijol che oltre ad andare vicino al bersaglio grosso, mura più volte i tentativi di Djuric e compagni.

VIDEO UDINESE VERONA, IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (39′ st Ebosele), Samardzic, Walace, Arslan (20′ st Lovric), Udogie (39′ st Ebosse); Success (47′ st Vivaldo), Beto. A disp. Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Pereyra, Pafundi. All. Sottil

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli (13′ st Terracciano), Tameze, Sulemana (13′ st Duda), Lazovic; Lasagna, Braaf (28′ st Ngonge); Djuric (41′ st Piccoli). A disp. Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Terracciano, Ngonge, Kallon, Cabal, Duda, Coppola, Joselito. All. Zaffaroni

RETI: 4′ pt aut. Becao (V), 21′ pt Samardzic (U).

AMMONITI: Magnani (V), Beto (U), Ceccherini (V), Sulemana (V).

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino

