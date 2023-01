Diretta/ Napoli Roma, streaming video tv: il big match di giornata (Serie A)

DIRETTA NAPOLI ROMA: SPALLETTI & MOU, AMICI-NEMICI

Napoli Roma, in diretta domenica 29 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre reduci da un ottimo periodo, a caccia rispettivamente di punti per la corsa scudetto e per la zona Champions.

Il Napoli è in vetta alla classifica con 50 punti, raccolti grazie a sedici vittorie, due pareggi e una sconfitta. Tre vittorie di fila per gli azzurri, che nell’ultimo turno hanno superato la Salernitana per 0-2. La Roma, invece, è terza a pari merito con Lazio e Inter a quota 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Tre vittorie nelle ultime quattro per Dybala e compagni, reduci dalla vittoria per 0-2 contro lo Spezia.

NAPOLI ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Napoli Roma sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

Luciano Spalletti e Josè Mourinho alle prese con gli ultimi nodi da sciogliere, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Roma del San Paolo. Partiamo dal Napoli, in campo con il 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Elmas. Passiamo adesso alla Roma, schierata con l’ormai collaudato 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Roma vedono favorita la formazione allenata da Luciano Spalletti. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai dati di Eurobet: la vittoria del Napoli è a 1,73, il pareggio è quotato 3,70, mentre il successo della Roma è a 4,70. Grande equilibrio tra Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,83 e 1,87. Infine Gol e No Gol a 1,78 e 1,93.

