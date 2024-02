VIDEO UFFICIALE “PAZZO DI TE” DI RENGA E NEK/ Sanremo 2024: amori autodistruttivi

Renga e Nek, a Sanremo 2024 hanno presentato il brano “Pazzo di te“, una canzone che vuole essere un omaggio ai classici del romanticismo e allo stesso tempo parlare di temi molto attuali come quello dell’amore tossico. Il testo infatti racconta le ferite dell’anima che spesso sono causate dai legami e dalle relazioni non sane, che fanno male e della solitudine che accompagna la guarigione da certi amori. Nonostante la loro esibizione non abbia ricevuto ampi consensi, i loro fan hanno già celebrato la vittoria morale del duo, sostenendoli e difendendoli dalle critiche, soprattutto sui social infiammando di commenti le pagine ufficiali dell’evento sanremese.

E sono molti a scommettere che il loro brano presto andrà oltre le polemiche e diventerà presto una delle hit più trasmesse in radio. Il pezzo è già uscito sulle principali piattaforme musicali online ed anche in CD con edizioni limitate autografate. In estate partirà il tour italiano, ed il video ufficiale della canzone “Pazzo di te” di Renga e Nek è disponibile sul canale ufficiale YouTube. Si tratta di una clip girata interamente a Monza, all’interno dello storico locale Woody Rock Bistrot.

Il video ufficiale della canzone “Pazzo di te”, che Renga e Nek hanno presentato in gara a Sanremo 2024, è un racconto di amori che fanno male, fatto di immagini che evocano la fine di una relazione che lascia un senso di distruzione, non solo nell’anima ma anche fisica. La metafora visiva è infatti creata dalle stesse immagini dei due protagonisti, che sono seduti al tavolino di un bar e hanno visibili segni di ferite sul volto e sulle mani come a ricordare quanto possa creare sofferenza l’amore, che quando diventa tossico e folle porta all’autolesionismo.

Ambientazione da bar stile rock, con figure di coppie che condividono un drink in intimità e allo stesso tempo persone sole che sembrano riflettere su una relazione ormai finita. Una dualità che rappresenta differenti modi di vivere i sentimenti, che possono essere adulti ed infiniti, ma anche malati e devastanti.

