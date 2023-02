VIDEO UFFICIALE “POLVERE”DI OLLY/ Il messaggio di speranza nella canzone di Sanremo 2023

Olly a Sanremo 2023, forse non ha conquistato a pieno il favore del pubblico, guardando la classifica generale i suoi fan sostengono che avrebbe sicuramente meritato di meglio. Ma il rapper ligure, è giovanissimo ed ha ancora molta strada da fare e non mancheranno altre occasioni per farsi apprezzare. Con Polvere, che ha segnato il suo debutto al festival della canzone italiana, Olly lascia un messaggio di speranza che invita tutti a cercare di guardare le difficoltà da un’altra prospettiva.

Anche in uno scatolone impolverato sopra ad un armadio può esserci qualcosa di prezioso se si riesce a cambiare punto di vista e a resistere alle influenze esterne che in qualche modo cercano di distruggerti. Il video ufficiale del singolo è già online su YouTube, ed è uscito anche l’EP “Gira, Il Mondo Gira“. Olly ha anche annunciato la sua prima data live che si terrà ai Magazzini Generali di Milano il 6 aprile, registrando già un record di vendite di biglietti.

VIDEO “POLVERE” CANZONE DI OLLY A SANREMO 2023

Il video di Polvere, rappresenta in immagini quello che Olly nel testo della canzone vuole esprimere. Lo stesso cantante è infatti all’interno di uno scatolone che viene confezionato con la scritta “fragile“. La storia prosegua con il racconto di tutto il percorso della scatola, dal confezionamento al trasporto, mentre Olly da dentro canta “su di me solo polvere”.

Un pupazzo all’interno del suo piccolo mondo che resiste alle avversità e ai vari ostacoli e tutto ciò che accade fuori. Il videoclip di Polvere è stato prodotto da Borotalco.TV e diretto da Nicola Bussei e Asia J. Lanni. Sui social è già un successo di visualizzazioni e condivisioni ed è sicuramente destinato a diventare una hit virale.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “POLVERE” DI OLLY A SANREMO 2023