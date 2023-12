Video/ Union Berlino Real Madrid (2-3) gol e highlights: doppietta di Joselu! (Champions 12 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UNION BERLINO REAL MADRID: LA SINTESI

All’Olympiastadion il Real Madrid supera in trasferta l’Union Berlino per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Bjelica partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un tiro di Behrens parato sopra la traversa da Kepa. Gli ospiti allenati dal tecnico Ancelotti non si lasciano impressionare e replicano intorno al 10′ con Bellingham che non inquadra la porta all’11’ dopo il calcio d’angolo da lui conquistato visto l’intervento di Ronnow. I minuti scorrono sul cronometro e gli spagnoli sprecano al 45′ quando Ronnow para a Modric il calcio di rigore fischiato per il fallo di mano di Diogo Leite ad intercettare il cross di Vazquez.

I tedeschi ribaltano la situazione riuscendo a passare in vantaggio al 45’+1′ grazie alla rete messa a segno da Volland, su assist di Behrens. Nel secondo tempo i biancorossi insistono mancando il bersaglio con l’ex interista Gosens al 47′. Le Merengues cercano di risollevare l’esito della sfida con una conclusione di Vazquez respinta al 50′ dal solito attento Ronnow. Nell’ultima parte dell’incontro i Blancos invertono il risultato con la doppietta siglata da Joselu tra il 61′ ed il 72′ con l’aiuto di Rorygo e Garcia. I ferrai ripristinano l’equilibrio con Kral all’85’ ma Ceballos firma il successo per i suoi con il supporto di Bellingham all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sloveno R. Obrenovic ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Khedira e Laidouni da un lato, Alaba e Bellingham dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno della competizione continentale permettono al Real Madrid di salire a quota 18 nella classifica del girone C della Champions League mentre l’Union Berlino non si muove, restando ferma a 2 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI UNION BERLINO REAL MADRID: IL TABELLINO

Union Berlino-Real Madrid 2 a 3 (p.t. 1-0)

Reti: 45’+1′ Volland(U); 61′, 72′ Joselu(R); 85′ Kral(U); 89′ Ceballos(R).

Assist: 45’+1′ Behrens(U); 61′ Rodrygo(R); 72′ Garcia(R); 89′ Bellingham(R).

UNION BERLINO (4-2-3-1) – Ronnow; Jaeckel, Knoche, Diogo Leite, Roussillon; Haberer, Khedira; Juranovic, Volland, Gosens; Behrens. All.: Bjelica.

REAL MADRID (4-3-1-2) – Kepa; Vazquez, Nacho, Alaba, Fran Garcia; Ceballos, Valverde, Modric; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All.: Ancelotti.

Arbitro: R. Obrenovic (Slovenia).

Ammoniti: 35′ Khedira(U); 35′ Bellingham(U); 55′ Alaba(R); 76′ Laidouni(U).

