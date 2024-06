Calciomercato Juventus/ Rabiot non rinnova vuole il Real: visite mediche per Douglas Luiz (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ADRIEN RABIOT VICINO ALL’ADDIO

Sempre più complicata la trattativa tra Juventus e Adrien Rabiot per il rinnovo del centrocampista francese che si troverà svincolato dopo il 30 giugno 2024 se non troverà l’accordo con la società bianconera che vorrebbe prolungargli il contratto. Rabiot è attualmente impegnato ad Euro2024 ed essere il titolare del centrocampo della Francia gli mette addosso i riflettori dei top club che stanno monitorando la situazione fiutando un possibile colpo a parametro zero anche se non è semplice trattare con l’entourage del calciatore. Il francese sta aspettando per capire quale potrebbe essere il futuro e la lunga riflessione sembra essere frutto di un forte interesse del Real Madrid che sta cercando un centrocampista da inserire in rosa dopo il ritiro di Toni Kroos. Thiago Motta gradirebbe avere al più presto il rinnovo di Rabiot che potrebbe essere il primo vero colpo di un calciomercato Juventus che fatica a decollare ma consegnerà al nuovo allenatore una rosa per lottare per i primi posti del prossimo campionato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VISITE MEDICHE PROGRAMMATE PER DOUGLAS LUIZ

Se la situazione Rabiot resta bloccata e con poco ottimismo, si è sbloccata la trattativa che porterà Douglas Luiz alla Juventus dopo giorni di stallo dati dalla volontà di McKennie che non voleva trasferirsi all’Aston Villa. Il calciomercato Juventus è pronto ad accogliere il centrocampista brasiliano che sarà il primo colpo della stagione ed è prossimo alle visite mediche per chiudere l’operazione prima del 30 giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, Douglas Luiz svolgerà le visite mediche nel ritiro del Brasile – impegnato in Copa America – e arriverà a Torino dopo l’impegno con la nazionale. La trattativa che porterà Douglas Luiz in bianconero si è risolta grazie all’inserimento di Enzo Barrenechea che andrà all’Aston Villa insieme a Iling Jr. e una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro come d’accordo precedente. Il calciomercato Juventus è appena iniziato ma Thiago Motta è pronto ad accogliere il primo acquisto che andrà a comporre la Juventus del futuro.











