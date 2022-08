Video/ Usyk batte Joshua nel Mondiale massimi boxe, highlights “Vittoria per Ucraina”

Oleksandr Usyk ha battuto Anthony Joshua (video) e ha conservato i titoli mondiali dei pesi massimi Wba, Ibf e Wbo. L’ucraino ha superato il suo rivale britannico ai punti in 12 riprese, con verdetto non unanime (113-115, 115-113, 116-112) sul ring del Superdome di Gedda. Usyk aveva già sconfitto Joshua un anno fa, quando aveva a sorpresa strappato i titoli intercontinentali al suo avversario. Prima della lettura del verdetto, Usyk ha impugnato insieme a Joshua una bandiera dell’Ucraina sul ring.

Dopo l’annuncio del successo di Usyk, questi si è commosso e ha rivolto un’emozionante dedica al suo Paese: “Il mio mondo è Gesù Cristo, pace, questa vittoria è per tutta la gente della mia terra e per tutti i militari che in questo momento la stanno difendendo”. Peraltro, fino a a marzo tra quei soldati c’è stato anche lui, in quanto si era arruolato in una milizia territoriale: “Ora solo Dio sa cosa farò”, ha concluso.

VIDEO, USYK BATTE JOSHUA: IL COMMENTO DI VOLODYMYR ZELENSKY

Il video degli highlights del match di pugilato tra Usyk e Joshua mostra un incontro vibrante e decisamente combattuto, nel quale i due contendenti non si sono risparmiati e hanno dato il 110% per avere la meglio su colui che avevano di fronte. Alla fine, però, a spuntarla è stato ancora una volta Usyk, con Joshua che ha sportivamente accolto la sconfitta e ha invitato il pubblico presente a rivolgere un applauso non soltanto al suo antagonista sul ring, ma anche alla sua terra.

Peraltro, dopo la sfida di boxe tra Usyk e Joshua (guarda il video qui sotto), su Facebook sono arrivate le parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, il quale ha esultato per la vittoria del pugile ucraino: “È stata difficile, ma è una vittoria importante e necessaria. Difendere il titolo di campione del mondo è un simbolo del fatto che tutti i cosacchi non si arrenderanno, combatteranno per questo e vinceranno sicuramente!”.

