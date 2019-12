Video/ Varese Pistoia (91-60): highlights. Grande vittoria casalinga per Caja!

All’Enerxenia Arena la Openjobmetis Varese supera l’OriOra Pistoia per 91 a 60. Come si vede nel video di Varese Pistoia, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa di coach Caja mettono subito le cose in chiaro prendendo le distanze dagli avversari sin dal primo quarto del match. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani di coach Carrea tentano di aggiustare le disattenzioni che li avevano contraddistinti in apertura di match, riuscendo pure ad aggiudicarsi il parziale per 19 a 18. Tuttavia nel secondo tempo, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo il riposo dell’intervallo lungo, i lombardi cambiano marcia e costringono i rivali a commettere diversi errori in fase di finalizzazione, così da ottenere un discreto margine di vantaggio anche in vista dell’ultimo quarto di gioco. Nei dieci minuti finali dell’incontro i biancorossi di casa ripetono quanto di buono fatto nel quarto precedente e per gli inseguitori, abbandonate ormai le proprie speranze di quantomeno prolungare la disputa ai tempi supplementari, le cose si complicano ulteriormente, visto che finiscono per realizzare un numero di punti ancora inferiore fino a chiudere con un consistente distacco di ben 31 punti. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa quindicesima giornata di campionato permettono a Varese di salire a quota 14 nella classifica di Serie A mentre Pistoia non si muove, rimanendo ferma a 10 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente come Varese abbia conquistato con merito questa vittoria a cominciare per esempio dalla migliore percentuale al tiro finale fatta registrare, ovvero il 54,1% contro appena il 29,5%. In questo dato si può notare come i lombardi siano stati superiori agli avversari sia nei tiri da due che in quelli dalla distanza ma pure per quanto concerne le conclusioni dalla lunetta. I biancorossi di coach Caja hanno agito inoltre meglio a rimbalzo rispetto agli uomini di coach Carrea con 43 a 31 rimbalzi complessivi, dei quali 9 a 14 in attacco e 34 a 17 quelli in difesa. Ai biacorossi toscani non sono infatti bastate le 8 palle rubate contro le 2 dei rivali, i quali hanno anche perso un numero maggiore di palloni: 13 a 7. I migliori marcatori assoluti della serata sono stati rispettivamente il numero sette Ingus Jakovics grazie ai 24 punti messi a segno in 27 minuti tra le fila dei lombardi e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero tredici Jean Salumu con 21 punti realizzati in 22 minuti disputati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Openjobmetis Varese è stata la squadra più fallosa a causa del 24 a 17 nel computo dei falli personali.

