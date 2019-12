Diretta Varese Pistoia/ Streaming video tv: Openjobmetis con il fiatone (basket A1)

Varese Pistoia viene diretta dalla terna arbitrale composta da Denny Borgioni, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto: alle ore 18:00 di giovedì 26 dicembre la Enerxenia Arena ospita la partita valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Openjobmetis continua nel suo campionato assolutamente ondivago: semiperfetta sul parquet di casa, la squadra di Attilio Caja è pessima in trasferta come dimostrato dal -21 di Cremona della scorsa domenica, una sconfitta che l’ha anche avvicinata pericolosamente alla zona retrocessione ma soprattutto sembra aver sancito la parola fine sulle speranze di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. La OriOra allora sogna l’aggancio, che in questo momento significherebbe anche sorpasso virtuale con la sfida diretta: nell’ultimo turno i toscani hanno vinto una partita fondamentale contro Pesaro, allontanando di 10 punti l’ultimo posto in classifica e tornando concretamente a sperare in una salvezza che l’anno scorso era arrivata soltanto a tavolino. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Varese Pistoia, intanto possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pistoia non è una di quelle che per questo turno di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VARESE PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Varese Pistoia è un’occasione che la Openjobmetis non può perdere: per i lombardi si tratterebbe di confermare l’ottimo rendimento mostrato in casa per tutto il campionato, dove sono cadute anche grandi squadre. Di fatto Varese sta vivendo la situazione degli ultimi anni, nei quali non è mai riuscita a trovare ritmo quando impegnata in trasferta; un peccato, perchè il roster sembra poter ambire ai playoff con alcune ottime individualità ma per il momento sembra dover ancora lottare e sgomitare innanzitutto per salvarsi, per poi rischiare come lo scorso anno di mancare la post season all’ultima giornata. Pistoia sa bene che il suo orizzonte resta quello della permanenza in Serie A1, ma visto il grande equilibrio in classifica potrebbe anche sognare qualcosa in più; per il momento si tratta di tenere botta e coinvolgere più avversarie possibile nella lotta per evitare la retrocessione, un colpo esterno alla Enerxenia Arena sarebbe fondamentale per vivere in maniera più serena le prossime giornate di un campionato ancora molto lungo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA