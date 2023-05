Video/ Varese Scafati (95-81) sintesi e highlights: sorpasso in classifica!

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE SCAFATI: IL RACCONTO DEL MATCH

Al Palasport Lino Oldrini Varese supera Scafati per 95 a 81 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da coach Brase a prendere presto in mano il controllo delle operazioni surclassando gli ospiti guidati da coach Sacripanti come evidenziato dal parziale vinto con un roboante 32 a 16 d’apertura. I minuti scorrono sul cronometro ed i campani provano a correggere le disattenzioni mostrate in avvio accorciando le distanze agendo bene a rimbalzo, 12 a 9 totali, oltre a concedere poco agli avversari.

Nel secondo tempo ed i gialloblu ripartono con lo spirito giusto per cercare di ribaltare il trend della partita rispetto a quanto accaduto in precedenza ma i biancorossi non si lasciano sorprendere e tengono a bada i rivali di giornata rivelandosi efficacemente più precisi al tiro da due punti.

Nell’ultima parte dell’incontro il copione rimane invariato ed i lombardi s’impongono sugli ospiti anche nel quarto parziale per 26 a 24. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono a Varese di salire a 23 punti nella classifica della Lega A di basket scavalcando i diretti rivali di giornata di Scafati, rimasti appunto fermi a 22 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE SCAFATI: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come i lombardi abbiano meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione registrata al tiro, il 55.6% contro il 43.1%, ed avendo pure agito bene a rimbalzo, 37 a 33 totali dei quali 8 a 12 in attacco ma 29 a 21 in difesa. Inutile quindi la miglior gestione dei possessi per i campani, ai quali non è servito il 9 a 7 nelle palle rubate ed il 14 a 15 nelle perse. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero quattro C. Ross grazie ai 33 punti messi a segno per Varese. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, le due squadre si sono rivelate equamente scorrette se si guarda al 20 pari nei falli personali commessi da entrambe.

VARESE – Brown, Ferrero, Owens, Ross, Woldetensae. Panchina: Caruso, De Nicolao, Johnson, Librizzi, Reyes, Viriginio. Coach: Brase.

SCAFATI – Hannah, Okoye, Pinkins, Stone, Thompson. Panchina: De Laurentiis, Imbro, Logan, Mian, Morbillo, Rossato, Tchintcharauli. Coach: Sacripanti.

GUARDA IL VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI VARESE SCAFATI













