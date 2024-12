DIRETTA CREMONA VARESE: DERBY DELICATISSIMO!

La diretta Cremona Varese rappresenta una partita delicatissima che va in scena alle ore 20:00 di domenica 8 dicembre, presso il PalaRadi: si gioca per la decima giornata di basket Serie A1 2024-2025 ed è una vera e propria sfida diretta per la salvezza, le due squadre hanno alle spalle la sola Napoli ma non riescono ad allungare in classifica, un momento davvero complicato per entrambe a cominciare da Cremona, che in questo campionato ha vinto una sola volta e nell’ultimo turno, pur lottando per tutto il match, è uscita sconfitta da Trapani proseguendo in uno scenario davvero complicato da gestire e migliorare.

DIRETTA/ Varese Venezia (risultato finale 77-86): la Reyer è corsara! (basket A, oggi 1 dicembre 2024)

Lo stesso si può dire di Varese, che pure aveva saputo battere la Virtus Bologna; il problema è che dopo quel grande successo la Openjobmetis ha perso a Scafati e in casa contro Venezia, appena due successi per una squadra che ha già cambiato tanto nel suo roster e ha appena annunciato l’addio a Jordan Harris. Sarà allora molto interessante scoprire chi eventualmente farà il primo passo per uscire dalla crisi nella diretta Cremona Varese, aspettando che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che ci vengono proposti dal parquet del PalaRadi.

Diretta/ Scafati Varese (risultato finale 94-85): Givova, scatto decisivo! (basket A1, 16 novembre 2024)

CREMONA VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Cremona Varese in tv non avremo un appuntamento vero e proprio sui tradizionali canali della nostra televisione, la partita di questa sera non fa parte del pacchetto che viene mandato in onda e allora l’unica possibilità per assistere alle immagini sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce la copertura di tutto il campionato di basket Serie A1 con una visione in diretta Cremona Varese streaming video, oppure utilizzando dispositivi compatibili come una smart tv dotata di connessione a internet.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 104-95), primo ko per Bologna (10 novembre 2024)

DIRETTA CREMONA VARESE: DUE SQUADRE NEI GUAI

Con la diretta Cremona Varese parliamo ovviamente di un derby classico che nelle ultime stagioni si è giocato parecchie volte, ma in questo momento si tratta davvero di sopravvivere e prendersi una vittoria che almeno per una settimana potrebbe nascondere qualche problema strutturale, perché è evidente che i due roster manchino di qualcosa e, nonostante gli aggiustamenti, il rendimento non sta migliorando. Può aiutare il fatto che ci siano altre rivali che stanno faticando parecchio, ma non bisogna ovviamente tirare troppo la corda: in questo momento Cremona sarebbe retrocessa, ma Varese perdendo verrebbe agganciata dalla Vanoli.

La sensazione è che per tutta la durata della regular season le due lombarde saranno destinate a soffrire, a meno che riescano davvero a fare un’inversione come ad esempio era accaduto l’anno scorso alla Openjobmetis, che dopo l’arrivo di Nico Mannion aveva cambiato faccia riuscendo a salvarsi. Anche nel corso di questa stagione sono già state sconfessate alcune delle scelte iniziali, per il momento non sta bastando anche se forse si è sistemato qualcosa in difesa rispetto all’inizio del campionato, adesso però nella diretta Cremona Varese è assolutamente vietato sbagliare per non passare guai peggiori.