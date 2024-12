DIRETTA VARESE VENEZIA: SFIDA DELICATISSIMA!

La diretta Varese Venezia ci fa compagnia a partire dalle ore 17:00 di domenica 1 dicembre, alla Itelyum Arena si gioca per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025 e avremo un match ormai classico nel nostro campionato, che in questo momento è davvero delicato per la situazione che stanno vivendo le due squadre. La Openjobmetis rischia seriamente la retrocessione dopo 17 anni: squadra costruita non benissimo che lungo la strada ha perso anche Nico Mannion, battuta sul parquet di Scafati dopo il grande colpo contro la Virtus Bologna, sembra fatichi enormemente a girare e questo soprattutto difensivamente.

Anche Venezia però non decolla: anche a causa di qualche infortunio di troppo la Reyer ha ancora un record negativo, prima della sosta ha perso in casa contro Reggio Emilia e oggi sarebbe fuori dai playoff, già di per sé un risultato deludente ma che almeno per ora potrebbe addirittura sfociare in una corsa per non retrocedere, alla quale gli orogranata potrebbero anche non essere attrezzati. Cosa succederà allora nella diretta Varese Venezia? Lo scopriremo insieme tra poche ore, nel frattempo però dobbiamo ancora fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla Itelyum Arena.

Approcciandoci alla diretta Varese Venezia possiamo dire che la Openjobmetis, un cantiere aperto e parecchio attardato, potrebbe provare a sfruttare la stanchezza della Reyer per l’impegno in Eurocup, ma i valori pendono dalla parte degli ospiti e Varese, nonostante in attacco abbia sempre girato anche piuttosto bene, deve trovare un modo per puntellare una difesa che fa acqua da tutte le parti. Anche per questo motivo si è affidata ad Alex Tyus, un veterano e che potrebbe rappresentare quel centro intimidatore che giri due viti nella propria metà campo, occupandosi anche dei rimbalzi che sono stati una vera e propria croce.

Nel frattempo è arrivato anche Keifer Sykes che nei fatti ha preso il posto di Nico Mannion: giocatori di tipo diverso anche per la freschezza e l’attualità della loro carriera, adesso però Varese può ricompattarsi e fare gruppo senza una vera e propria star. Un po’ la formula di Venezia, con le debite proporzioni; la Reyer come detto non sta viaggiando a grandi velocità e ha già avuto parecchi problemi ma, almeno sulla carta, rimane una squadra che può agilmente qualificarsi ai playoff e che dunque da un momento all’altro può provare a risollevarsi. La sconfitta oggi sarebbe deleteria per entrambe, ma Varese rischierebbe seriamente di affondare in un pozzo molto profondo.