DIRETTA SCAFATI VARESE: RINASCITA OPENJOBMETIS?

La diretta Scafati Varese si gioca alle ore 20:30 di sabato 16 novembre, e alla Beta Ricambi Arena avremo un match che per l’ottava giornata di basket Serie A1 2024-2025 sarà molto delicato: siamo infatti nella parte bassa della classifica, le due squadre si giocano la salvezza e si può dire che siano partite con il freno a mano tirato in questo campionato. Tuttavia, almeno rispetto all’ultimo turno c’è una differenza sostanziale: Scafati infatti ha perso nettamente a Treviso, non riuscendo a sfruttare una sfida diretta che avrebbe potuto rilanciarla allontanando la zona calda e invece ha aperto tanti punti di domanda che ora la Givova dovrà provare a risolvere.

Varese non è sicuramente guarita domenica sera, ma ha fatto qualcosa di grande: è stata la prima squadra a battere la Virtus Bologna, una vittoria che per come erano andate le giornate precedenti (1-5 il record) era tutto fuorchè pronosticabile e che invece è arrivata, tra l’altro anche con risposte importanti all’addio di Nico Mannion e aspettando il nuovo centro Alex Tyus, che potrebbe tornare stasera a calcare i parquet di Serie A1. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta Scafati Varese, intanto facciamo qualche approfondimento sui temi della partita.

SCAFATI VARESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Scafati Varese, ma solo per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita di Serie A1 infatti sarà trasmessa su Eurosport 1, canale disponibile al numero 210 del decoder con tutti i clienti di Sky che potranno attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. Conosciamo bene poi l’alternativa che riguarda tutto il campionato di basket, i cui diritti sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN alla quale comunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA SCAFATI VARESE: SITUAZIONE DELICATA

Nella diretta Scafati Varese vedremo confrontarsi due squadre che nelle prime sette giornate di Serie A1 hanno vinto due partite a testa: chiaramente lo scenario rimane delicato per entrambe, con la differenza magari che la Givova sia partita meglio per poi lentamente calare. A Scafati comunque sono abituati a faticare, nelle ultime due stagioni tuttavia la squadra campana ha sempre raccolto la salvezza e lo ha anche fatto in modi diversi, qui anche per sfortuna non si è mai trovata la stabilità con la guida tecnica e ora ci si sta riprovando con Marcelo Nicola, che contro Varese ha perso una finale scudetto ormai 25 anni fa.

Varese, appunto: partita 0-4 con una difesa colabrodo, tantissimi dubbi e il caso Mannion scoppiato presto. La società è intervenuta affidandosi al ritorno di Jaron Johnson, qui due anni fa, e poi con l’avvento del veterano Alex Tyus, che dovrebbe essere il centro che mancava: ovvero, la Openjobmetis ha capito che il problema fosse soprattutto sotto canestro e ha provato a risolverlo. Basterà per salvarsi? Difficile dirlo, probabilmente Librizzi non sarà sempre quello di domenica e ora ci si è messo anche l’infortunio di Justin Gray, in generale Varese manca ancora di parecchie cose ma la vittoria sulla Virtus Bologna potrebbe essere un bel segnale…