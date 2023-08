Video/ Venezia Como (3-0) gol e highlights: Pierini show. Pohjanpalo chiude il match (Serie B)

VIDEO VENEZIA COMO 3-0

Video Venezia Como che racconta la vittoria della formazione di mister Vanoli contro il Como di Moreno Longo. Como che inizia male la stagione così come aveva concluso la scorsa stagione. Venezia di Vanoli che conferma l’ottimo trend della scorsa stagione. Vantaggio firmato da Pierini che approfitta di un ottimo assist di Zampano. Il vantaggio del Venezia si conferma con il raddoppio firmato da Pierini che ancora una volta colpisce, questa volta, su assist di Johnsen. Primo tempo che termina con il vantaggio della formazione di casa che domina il campo.

Secondo tempo che inizia con la rete firmata dal finlandese Pohjanpalo che trova il tris portando la gara sul 3-0. Moreno Longo adopera diversi cambi senza però trovare la via del gol, con la vittoria della formazione di Vanoli che parte benissimo. Cutrone prova a segnare con un diagonale interessante che si spegne di poco fuori. Nel finale diversi cambi per la formazione di Vanoli. Ci prova ancora il Venezia che vicina al poker con il colpo di testa tentato da Pohjanpalo che però si ferma sul legno. Venezia che sfiora il quarto gol e Longo che cerca nuova linfa dalla panchina con Baselli in campo.

VIDEO VENEZIA COMO: IL TABELLINO

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Candela A., Idzes J., Sverko M., Zampano F., Busio G. (dal 36′ st Andersen M. K.), Tessmann T., Ellertsson M. E. (dal 23′ st Bjarkason B.), Pierini N. (dal 24′ st Gytkjaer C.), Johnsen D. (dal 36′ st Cheryshev D.), Pohjanpalo J.. A disposizione: Bruno (Portiere), Busato L., Da Pozzo L., Fiordilino L., Grandi M. (Portiere), Modolo M., Olivieri M., Ullmann M. Allenatore: Vanoli P..

COMO: Semper A. (Portiere), Cassandro T. (dal 14′ st Iovine A.), Odenthal C., Barba F., Ioannou N., Da Cunha L. (dal 14′ st Kerrigan L.), Abildgaard O., Bellemo A., Cutrone P. (dal 18′ st Mustapha S.), Chajia M. (dal 19′ st Baselli D.), Cerri A. (dal 36′ st Gabrielloni A.). A disposizione: Arrigoni T., Blanco A., Curto M., Sala M., Scaglia F., Solini M., Vigorito M. (Portiere) Allenatore: Longo M..

Reti: al 19′ pt Pierini N. (Venezia) , al 32′ pt Pierini N. (Venezia) , al 9′ st Pohjanpalo J. (Venezia) .

