Video/ Venezia Parma (3-2) gol e highlights: prima sconfitta stagionale per i ducali (7 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA PARMA: LA PARTITA

Il Venezia supera la capolista Parma che subisce la prima sconfitta stagionale. Partita spettacolare al Penzo con i padroni di casa che vincono per tre reti a due. Pohjanpalo riceve palla in area, ottima la chiusura di Di Chiara. Man viene lanciato in profondità, ottima la diagonale di Ellertsson. Bonny in mezzo per Sohm, da ottima posizione la mette fuori. Di Chiara serve Benedyczak che supera Bertinato ma coglie il palo! Gara molto aperta con continui cambi di fronte. Pohjanpalo serve con l’esterno per Ellertsson, grande chiusura di Coulibaly. Palla filtrante per Bonny, efficace l’intervento di Bertinato. Bel tiro di Di Chiara che non scende. Tessmann in mezzo, ci arriva Pohjanpalo di testa, grande risposta di Chichizola. Ottima chance per Tessmann che calcia alto! Busio aggancia e calcia da fuori area, palla fuori. Termina la prima frazione di gara.

VENEZIA PARMA, IL SECONDO TEMPO

Busio! La sblocca il Venezia! Pohjanpalo stoppa di petto e serve l’americano che entra in area e non lascia scampo a Chichizola. Busio tocca con il braccio in area, calcio di rigore per il Parma! Benedyczak spiazza Bertinato e sigla il pari. Begic appena entrato si rende pericoloso, si salva il Venezia. Tessmann! Ritorna avanti il Venezia! Delprato prova a spazzare dopo l’angolo, la sfera arriva sui piedi di Tessmann che sigla a giro! Di Chiara per Bonny in area, Bertinato la blocca. Begic in mezzo per Mihaila che non sfrutta la chance. Bernabè aggancia e calcia, chiude la difesa avversaria. Ellertsson! La chiude il Venezia! Pohjanpalo parte in contropiede e serve Ellertsson che entra in area e mette in ghiaccio il match. Colak! Il Parma non si arrende! Coulibaly per Colak che aggancia e sigla. Termina il match.

IL TABELLINO DI VENEZIA PARMA

Reti: st 1’ Busio, 9’ Benedyczak rig., 18’ Tessmann, 33’ Ellertsson; 48’ Colak

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela (34’ st Dembele), Altare, Idzes, Zampano; Lella (25’ st Bjarkason), Busio, Tessmann, Ellertsson (34’ st Modolo); Pohjanpalo (34’ st Pierini), Gytkjaer (17’ st Johnsen).

A disposizione: Grandi, Purg, Cheryshev, Ullmann, Andersen, Busato, Olivieri. All. Vanoli

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Delprato, Di Chiara (25’ st Ansaldi); Bernabé, Hernani; Man (14’ st Mihaila), Sohm (14’ st Begic), Benedyczak (25’ st Colak); Bonny (29’ st Haianut).

A disposizione: Turk, Corvi, Balogh, Circati, Zagaritis, Haj. All. Pecchia

ARBITRO: Minelli di Varese

Ammoniti Hernani per gioco falloso; Di Chiara per proteste. Calci d’angolo 8-5 per il Parma. Recupero tempo: pt 2’, st 6’.

