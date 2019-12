Video/ Venezia Rytas Vilnius (76-74): highlights. Reyer non sbaglia in casa (basket)

Nella decima giornata del girone b dell’Eurocup, ieri si è consumata la sfida Venezia Rytas, terminata col risultato di 76-74. Come si vede nel video di Venezia Rytas Vilnius, è stato un canestro di Filloy al fotofinish a regalare l’ottavo successo consecutivo per la Reyer, che così supera la capolista del girone B e ottiene la qualificazione. Pronti, via e subito equilibrio tra le due squadre. L’Umana cerca di sbloccare il 6-6 iniziale e alla fine del primo parziale ci riesce con un tondo 21-13. Gioca anche il giovanissimo 2003, Davide Casarin, figlio del patron della Reyer, che si mette subito in evidenza con una giocata a canestro ed un assist al bacio per Udanoh.

RYTAS REAGIZSCE

Venezia vuole mettere il turbo (26-17) ma la compagine lituana reagisce immediatamente e rimonta con Bendzius. La Reyer si riporta sul 36-31, poi nuova offensiva lituana efficace (38-36). De Raffaele conta soprattutto su Pellegrino in zona d’attacco e la risposta del centro è sicuramente degna di nota con 8 punti e 3 rimbalzi. Tonut trascina l’Umana all’allungo (55-48), ma attenzione a Servyids ed Echodas che tengono a galla i lituani; Casarin e Filloy danno l’accelerata definitiva, poi c’è la tripla di Mazzola ma anche la clamorosa fiammata del Rytas (74-74), prima della magia di Ariel Filloy allo scadere e l’ultimo brivido finale.

