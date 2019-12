Diretta Venezia Vilnius/ Streaming video tv: Reyer già qualificata (basket Eurocup)

Venezia Vilnius, in diretta dal Taliercio, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 18 dicembre, per la decima e ultima giornata del gruppo B della Eurocup 2019-2020 di basket. Partita che potremmo definire una sorta di amichevole per l’Umana Reyer, infatti Venezia Vilnius arriva quando i campioni d’Italia in carica hanno già matematicamente conquistato la qualificazione per la Top 16 di Eurocup – traguardo già da tempo acquisito, ancora prima del successo in Francia di settimana scorsa. Infatti Venezia vanta sette successi e due sconfitte ed è già certa anche del primo posto nel girone. Anche Vilnius a dire il vero è già qualificata, nonostante il non esaltante ruolino di marcia di quattro vittorie e cinque sconfitte ha comunque già la certezza di essere fra le quattro squadre (su sei) che passeranno questa prima fase a gironi per accedere alla Top 16.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Vilnius non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA VENEZIA VILNIUS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Vilnius, abbiamo visto che questa è una partita tutto sommato “inutile” per gli uomini di coach Walter De Raffaele. La Reyer però deve cercare di tornare alla vittoria che farebbe bene per il morale, dal momento che la situazione dei veneti è piuttosto delicata. I problemi naturalmente non sono in Eurocup, dove il cammino di Venezia è stato eccellente in questa prima fase a gironi, quanto nel campionato italiano, davvero deludente per chi porta lo scudetto sul petto. L’ultima sconfitta è arrivata domenica contro Milano, sia pure per un solo punto, così anche il fattore campo è caduto e Venezia è sempre più lontana dalla Final Eight di Coppa Italia a causa di cinque vittorie e sette sconfitte nelle dodici partite di campionato finora disputate dai lagunari. L’Eurocup è l’isola felice della Reyer in questa prima parte della stagione, ma logicamente inizia a preoccupare il rendimento davvero deficitario in campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA