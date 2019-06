Video/ Venezia Sassari (66-80): highlights, la Dinamo porta in parità la serie

Una coraggiosa Banco di Sardegna trova il successo al Taliercio col risultato di 80-66 nella gara 2 della finale play off per il Basket A1 e porta in parità la serie sull’1-1 contro la Reyer. Come emerge nel video di Venezia Sassari, i sardi di coach Pozzecco sono riusciti quindi vendicare più che brillantemente il KO subito nel primo turno, dimostrando di non voler cedere facilmente agli orogranata il titolo italiano. Ieri sera infatti al Taliercio, Sassari ha messo in campo una prestazione eccezionale e non ha quindi fatto alcuna fatica a trovare la vittoria finale con pur 14 punti di vantaggio, dimostrandosi dominante di fatto in tutti i 4 quarti del match. Tabella alla mano infatti notiamo subito che è stato solo negli ultimi due parziali che Venezia ha tentato di rialzare la testa, provando a ricucire lo strappo, e solo negli ultimi ultimi 10 minuti ha chiuso il parziale in parità sul 14-14. Lo sforzo dei ragazzi di De Raffaele però non è stato sufficiente e ora si guarda a gara 3 della finale play off di Basket 1 per lo scudetto, attesa già venerdi 14 giugno al Pala Serradimigni di Sassari con qualche preoccupazione in più.

LE STATISTCHE

Considerando ora le statistiche segnate la termine di gara 2 tra Venezia e Sassari vediamo subito che il miglior in campo ieri sera al Taliercio è stato il giocatore orogranata Daye che ha messo a tabella 20 punti e 7 rimbalzi: lo sforzo dello statunitense però non è stato alfine sufficiente. Per Sassari vogliamo invece mettere l’accento sulle prestazioni di Smith e Cooley che hanno fissato a tabella rispettivamente 19 e 16 punti, oltre che pure 6 rimbalzi per il giocatore dll’Illinois.

