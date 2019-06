Video/ Venezia Sassari (72-70): highlights, Reyer avanti 1-0 (play off Basket A1)

La Reyer fa sua gara 1 nella Finali scudetto dei play off per la Serie A1 del Basket e batte quindi Sassari col risultato di 72-70, al termine di una gara davvero brillante. Come emerge nel video di Venezia Sassari, al Taliercio ieri sera la Dinamo ha finalmente abdicato e interrotto la lunghissima striscia di successi che l’aveva accompagnata fino a giocarsi il titolo italiano. La potenza della squadra sarda infatti si è infranta contro la coriacea Venezia, che ha saputo pure in momenti di difficoltà rialzarsi e ricompattarsi fino a strappare il successo finale. Il tabellino comunque ci racconta di un’ottima gara da parte dei ragazzi di Pozzecco, dominatori specialmente nel secondo parziale, vinto col risultato a tabella di 23-11. Gara 1 però si è giocata in gran parte con equilibrio anche se a tratti il gioco ammirato al Taliercio non è stato poi così fluido: ci attendiamo però grandi emozioni anche tra pochi giorni sempre in terra lagunare in gara 2, dove Sassari farà di tutto per pareggiare subito la serie.

LE STATISTICHE

Volendo ora dare un occhio alle statistiche segnate alla sirena finale del match di basket tra Venezia e Sassari, gara 1 delle finali play off scudetto della Serie A1. Vediamo che il migliore in campo ieri al Taliercio è stato McGee. Lo statunitense della Dinamo ha infatti messo a tabella 19 punti personali e realizzato 8 rimbalzi, di cui 3 offensivi. Dietro di lui solo Haynes della Reyer con 15 punti personali e Watt, sempre orogranata, che invece ha messo a bilancio 14 punti e pure 6 rimbalzi.

