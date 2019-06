Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: gara-1 della finale scudetto (basket)

Venezia Sassari, partita diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Carmelo Lo Guzzo e Beniamino Manuel Attard, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 10 giugno: finalmente siamo arrivati a gara-1 della finale playoff di basket Serie A1 2018-2019, e avremo dunque la prima partita nella serie che assegnerà lo scudetto. A differenza di quanto accaduto nei turni precedenti, si gioca al meglio delle quattro gare: dunque a vincere il tricolore sarà la squadra che per prima vincerà quattro volte. La Dinamo certamente può essere favorita dal fatto di aver riposato una settimana in più, grazie alla meravigliosa semifinale chiusa sul 3-0 contro Milano; la Reyer invece ha dovuto disputare tutte le cinque partite necessarie per eliminare Cremona, andando anche a imporsi al PalaRadi in gara-5. Adesso però si resetta tutto e si riparte: nella diretta di Venezia Sassari scopriremo anche se la Reyer sarà la prima squadra a battere il Banco di Sardegna in questi playoff, o se invece Gianmarco Pozzecco riuscirà in maniera miracolosa a ottenere lo scudetto senza mai perdere durante la post season.

La diretta tv di Venezia Sassari sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, e dunque potrà essere seguita da tutti in chiaro anche sul sito www.raiplay.it; in alternativa resta valida l'opzione di Eurosport 2 che è un canale riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, mentre i clienti della piattaforma Eurosport Player potranno avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere a gara-1 in diretta streaming video.

In Venezia Sassari, come abbiamo già detto, lo stato di salute potrebbe fare la differenza: la Reyer infatti per arrivare alla finale scudetto ha dovuto giocare 10 partite contro le 6 della Dinamo, che non ha ancora perso nei playoff e del resto non lo fa addirittura da marzo. Per il Banco di Sardegna la seconda parte della stagione è stata devastante: l’ultima sconfitta però è arrivata proprio al Taliercio nel corso della regular season, e allora rimane una leggera speranza per una Venezia che però dovrà dimostrare di saper rispondere a quegli alti e bassi che ne hanno caratterizzato tutti i playoff. D’altra parte però l’aspetto psicologico e di “abitudine” potrebbe contare: da questo punto di vista i ragazzi di Walter De Raffaele sono sicuramente pronti a giocarsi una battaglia, perché contro Trento hanno dovuto conquistare la qualificazione alla quinta partita perdendo due volte in trasferta, mentre contro Cremona hanno fatto il colpo esterno in gara-1, si sono visti riprendere il fattore campo dagli avversari ma nella quinta sfida, quella decisiva, hanno espugnato il PalaRadi con autorità. Si tratta di due squadre che giocano una pallacanestro abbastanza simile, appoggiandosi molto alla fisicità dei lunghi per creare anche tiri ad alta percentuale dall’arco; sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose, e noi non vediamo l’ora di metterci comodi e assistere al primo episodio della serie di finale scudetto.



