Video/ Venezia Sassari (87-61): highlights, Reyer campione d’Italia! (basket)

E’ la Reyer a vincere col risultato di 87-61 gara 7 delle finali play off scudetto della Serie A1 di basket e quindi a diventare Campione d’Italia a spese di un’ottima Banco di Sardegna, che pure al termine di una stagione incredibile, non è riuscita a trovare anche l’ultima rimonta della stagione. Come si vede nel video di Venezia Sassari, la compagine orogranata, trascinata da un Taliercio più che mai rovente, ha letteralmente dominato questa settima gara per le finali ed è stato solo nei primi due quarti che i sardi sono riusciti a tenere testa, portandosi solo al -4 prima dell’intervallo lungo. Negli ultimi due parziali del match però non ce ne è stato per nessuno: alla Dinamo non è riuscita la rimonta che spesso ha caratterizzato le sue ultime partite e quindi ha dovuto lasciare alla Reyer la festa finale.

LE STATISTICHE

Volendo vedere poi anche le statistiche fissate al termine di gara 7 per lo scudetto di Serie A1 di basket tra Venezia e Sassari, notiamo subito la netta superiorità degli uomini di coach De Raffaele, che specie nel terzo quarto ha davvero fatto il bello e cattivo tempo chiudendo il parziale a tabella per 30-17. Controllando i numeri personali ecco che spicca la bella prestazione di Bramos per gli orogranata, con 22 punti personali, 5 rimbalzi e un assist in 27 minuti di gioco: gli fa compagnia Haynes con 21 punti personali, 3 rimbalzi e 2 assist. Il migliore di Sassari è stato poi Thomas che ha messo a statistica 16 punti personali e 6 rimbalzi complessivi.

VIDEO VENEZIA SASSARI, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA