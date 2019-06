Diretta Venezia Sassari/ Streaming video Rai: la partita scudetto! (Finale basket)

Venezia Sassari, in diretta dal Taliercio che è la (bollente) casa della Umana Reyer, si gioca questa sera sabato 22 giugno 2019 con palla a due alle ore 20.45. Si tratta di gara-7 della finale scudetto del basket 2019: ciò significa che la serie è arrivata alla bella e che questa sera si assegnerà lo scudetto alla squadra che vincerà questa ultima partita. Venezia Sassari dunque riparte dal 3-3 dopo la vittoria del Banco di Sardegna Sassari in gara-6 che ha ristabilito la parità dopo il successo di Venezia nella precedente sfida, che aveva dato ai lagunari un primo match-point non sfruttato venerdì sera al PalaSerradimigni. Tutto in 40 minuti quindi: Venezia potrebbe avere un piccolo vantaggio grazie al fatto di giocare davanti al proprio pubblico, ma partite del genere naturalmente sfuggono ad ogni calcolo. In ogni caso, complimenti ad entrambe per averci regalato una finale avvincente, anche se sarà solamente una a fare festa stasera…

DIRETTA VENEZIA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta della settima e decisiva partita di Venezia Sassari, dobbiamo ricordare che la finale è stata già ricca di colpi di scena in campo e anche fuori. Gara-6 ne è stata una perfetta sintesi, perché in una sola partita abbiamo vissuto molti colpi di scena. Un primo tempo governato in linea di massima da Venezia, con Sassari sempre in scia ma quasi mai in vantaggio: 19-25 Reyer a fine primo quarto e 34-40 all’intervallo lungo. Il terzo quarto però vede il riscatto di Smith e McGee, gli esterni di Sassari che erano stati nulli nel primo tempo ed invece diventano i grandi protagonisti di un quarto da 29 punti per Sassari, che al 30’ conduce 63-57. Nell’ultimo quarto Sassari continua a volare, tocca il +15 sul 75-60 e da quel momento in poi non c’è partita, anche se negli ultimissimi minuti Venezia riduce il gap a “soli” 10 punti, per il punteggio finale di 87-77. Da qui si riparte, ma tutto davvero è ancora possibile.



