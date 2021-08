Video/ Verona Inter (1-3) gol e highlights: Correa subito decisivo (Serie A)

Emozioni e gol nel video che sintetizza la sfida del Bentegodi tra Verona Inter. Subito grandi sussulti, con i nerazzuri pericolosi dopo dodici giri d’orologio: Perisic va via sulla corsia sinistra, confeziona una bella palla per Lautaro Martinez, la cui conclusione potente trova i guantoni di un reattivo Montipò. I meneghini spingono ma devono fare i conti con il coraggio e l’intraprendenza del Verona, che passa in vantaggio al quarto d’ora. Handanovic fa un disastro nel passaggio a Brozovic, Ilic ne approfitta con sorprendente tempismo e portandosi a tu per tu col portiere sloveno, lo supera con un delizioso pallonetto di sinistro. 1-0. L’atmosfera si infiamma a Verona, dove i padroni di casa provano a contenere la rabbia dell’Inter. E per diversi minuti ci riescono, anche se al ventiquattresimo Barella mette di poco sul fondo con un tiro di testa. L’Inter non molla la presa e nel frattempo deve fare i conti con il gol annullato a causa del fallo di Martinez. Prima dell’intervallo sono ancora i ragazzi di Di Francesco a rendersi minacciosi, questa volta con una giocata del giovane Cancellieri.

Video Verona Inter, i gol nerazzurri nel secondo tempo: il tabellino

Nella ripresa sono subito maturi i tempo per il pareggio dell’Inter: Perisic si inventa una rimessa laterale piuttosto lunga, Hongla devia e fa l’assist a Martinez che di testa batte Montipò e la retroguardia dell’Hellas (1-1). Il match resta combattuto, anche se è l’Inter a spingere con maggiore determinazione e coraggio. Al sessantasettesimo Montipò salva il Verona sul tentativo di Bastoni, poi non può nulla contro il nuovo entrato Correa, che risolve la partita con uno splendido tiro sotto l’incrocio dei pali (1-2). E poi, ancora Correa, la chiude con un diagonale perfetto per il 3-1 definitivo. Bottino pieno per l’Inter, Verona resta ancora a secco di punti. “E’ una vittoria importante, ai fini della classifica conta poco ma in settimana avevo detto alla squadra che non sarebbe stata semplice”, le parole di Simone Inzaghi a Sky Sport. “Loro sono molto aggressivi, hanno un ottimo allenatore e noi siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante”.

TABELLINO VERONA INTER

RISULTATO FINALE 1-3

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (30′ st Dawidowicz), Gunter, Ceccherini (8′ st Casale); Faraoni (30′ st Sutalo), Hongla (30′ st Tameze), Ilic, Lazovic; Cancellieri (17′ st Lasagna), Zaccagni; Barak. A disposizione: Berardi, Bessa, Frabotta, Kalinic, Pandur, Ragusa, Simeone. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (20′ st Vidal), Calhanoglu (41′ st Vecino), Perisic (20′ st Dimarco); Lautaro (29′ st Correa), Dzeko (41′ st Sensi). A disposizione: Cordaz, D’Ambrosio, Dumfries, Kolarov, Radu, Ranocchia, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

MARCATORI: 15′ pt Ilic (V), 2′ st Lautaro (I), 38′ st e 49′ st Correa (I).

NOTE: Ammoniti: Magnani, Tameze (V); Lautaro, Brozovic (I). Recupero: 1′ pt, 4′ st

